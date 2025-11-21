Ο τουρισμός πρέπει να είναι ανταποδοτικός, δηλαδή τα οφέλη από τον τουρισμό πρέπει να διασπείρονται σε όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας, ανέφερε σήμερα ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, προσθέτοντας πως η Κυβέρνηση συνεχίζει και φέτος να στηρίζει την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων.

Σημείωσε ακόμη πως «το 2025 εξελίσσεται σε μια ακόμη χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό της χώρας μας, με το πρώτο δεκάμηνο του έτους να καταγράφει αύξηση της τάξης του 11,1%, σε σύγκριση με τις αφίξεις του προηγούμενου έτους και 34,2% σε ορίζοντα τριετίας».

Σε χαιρετισμό του στο 3ο CyFood B2B Forum, που διοργανώνεται σήμερα στη Λάρνακα από το ΕΒΕ και την ΕΤΑΠ Λάρνακας, ο Υφυπουργός είπε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «έχει εξελιχθεί σε εξαιρετικά αξιόλογο θεσμό και στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομικής μας ταυτότητας».

Πρόσθεσε ότι «η σημερινή εκδήλωση, με τις προγραμματισμένες Business to Business συναντήσεις, τις επισκέψεις στους παραγωγούς, τις θεματικές παρουσιάσεις και τα εξειδικευμένα εργαστήρια γευσιγνωσίας, αποδεικνύει ότι η χώρα μας διαθέτει, όχι μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά κι ένα οικοσύστημα συνεργασίας που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς».

Όπως είπε ο κ. Κουμής «είμαστε πλέον μάρτυρες αλλά και ακόλουθοι νέων τάσεων στο πεδίο του τουρισμού. Η νέα διεθνής τάση στον τομέα που υπηρετούμε όλοι μαζί, είναι η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών», είπε, και σημείωσε ότι «οι ταξιδιώτες πλέον αναζητούν, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους στους προορισμούς που επιλέγουν, αυθεντικές – τοπικές εμπειρίες και η κυπριακή οινογαστρονομία αναμφίβολα μπορεί να προσφέρει τέτοιες εμπειρίες ακόμα και στον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη».

Η κυπριακή κουζίνα, συνέχισε, «αποτελεί ένα από τα πιο αυθεντικά και πολύτιμα στοιχεία της τουριστικής μας ταυτότητας. Αποτελεί τη ζωντανή έκφραση της παράδοσης, της φύσης και των ανθρώπων του τόπου μας και, ως εκ τούτου, αποτελεί για την Κυβέρνηση στρατηγική προτεραιότητα η ανάδειξη της γαστρονομίας ως βασικού άξονα της τουριστικής εμπειρίας και της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε, επίσης, πως «η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και οι γεύσεις που χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή του τόπου μας, αποτελούν κεντρικό στόχο στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προϊόν που προβάλλει την αυθεντικότητα και την γαστρονομική μας ταυτότητα».

Η Κυβέρνηση, σημείωσε, «συνεχίζει και φέτος να στηρίζει την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων, με τα σχετικά κονδύλια από τα σχέδια του Υφυπουργείου Τουρισμού να είναι για το επόμενο έτος αυξημένα. Για το Σχέδιο που αφορά τη διοργάνωση εκδηλώσεων οινογαστρονομίας και τοπικών προϊόντων σε κοινότητες, καταγράφεται πλέον αυξημένος προϋπολογισμός, ενώ αυξημένος είναι και ο προϋπολογισμός επιχορήγησης βιωματικών εργαστηρίων παραδοσιακής χειροτεχνίας», είπε.

Ο κ. Κουμής ανέφερε, ακόμα, πως «ο τουρισμός εξελίσσεται και υπάρχει πλέον η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών. Θα πρέπει όλοι μαζί να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια των φόρουμ, η οποία είναι πάρα πολύ καλή αλλά για να έχει τρανταχτά αποτελέσματα θα πρέπει να αγκαλιάσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο».

Ανέφερε, επίσης, ότι «ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει πριν από λίγους μήνες κάποιες άλλες πριν από δύο χρόνια και ορισμένες άλλες έχουν πλασάρει νέα προϊόντα, αυθεντικού κυπριακού χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι έχουν μεγάλη ιστορία, μόλις τα τελευταία χρόνια. Είναι ευθύνη μας όλα αυτά να βγουν στην επιφάνεια και για να γίνει αυτό πρέπει όλοι όσοι απαρτίζουν το τουριστικό σύστημα της χώρας μας να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια» και να προωθήσουμε τόσο τον κυπριακό καφέ όσο και άλλα αυθεντικά κυπριακά προϊόντα και γεύσεις, είπε.

Πρέπει όλοι, συνέχισε ο Υφυπουργός, «να θυμόμαστε κάτι, ότι ο τουρισμός πρέπει να είναι ανταποδοτικός, δηλαδή τα οφέλη από τον τουρισμό πρέπει να διασπείρονται σε όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας. Οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας θα πρέπει να αφήνουν τα χρήματά τους σε πάρα πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα οφέλη να καταλήγουν στις τοπικές κοινωνίες», είπε, και σημείωσε πως «υπάρχουν αξιοπρόσεκτες κυπριακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομονωμένα χωριά και έχουν αναπτυχθεί επιμένοντας να μην φύγουν από τον τόπο τους».

Και εμείς ως Πολιτεία αλλά και οι βιομηχανίες, ανέφερε, «θα πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτές τις επιχειρήσεις για να λαμβάνουν μερίδιο από την επιτυχία του τουρισμού για να δυναμώνουν με το πέρασμα του χρόνου, ούτως ώστε να χτίζουμε αυθεντικότητα και εμπειρίες για τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι πρέπει να παίρνουν πίσω μαζί τους περισσότερη Κύπρο».

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, Δρ. Νάκης Αντωνίου, είπε, στον χαιρετισμό του, πως «όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες, οι σύγχρονες βιώσιμες πρακτικές, αλλά και η αυξημένη γνώση και απαίτηση των καταναλωτών. Προωθούμε την ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας και ένα καλύτερο μέλλον για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία μας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές προτιμήσεις του κοινού. Η υγεία, η ποιότητα και η βιωσιμότητα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο και ως ΕΒΕΛ και ως εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, έχουμε την ευθύνη να προσαρμοζόμαστε, να εξελισσόμαστε και να καινοτομούμε,» είπε.

Μπορούμε, συνέχισε ο κ. Αντωνίου, «και πρέπει να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της κυπριακής βιομηχανίας τροφίμων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό». Πρόσθεσε πως «οφείλουμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, να κρατάμε ζωντανό το μήνυμα ότι στηρίζουμε το “κυπριακό προϊόν”, ενισχύοντας έτσι την κυπριακή βιομηχανία και βιοτεχνία».

Τμέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΠ Λάρνακας, Βικτώρ Μαντοβάνης, ανέφερε ότι «στο φετινό 3ο CyFood B2B Forum προσθέσαμε καινοτόμες δράσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να εμπνευστούν με ιδέες για το κυπριακό πρωινό, να ανακαλύψουν προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Προέλευσης της επαρχίας Λάρνακας, αλλά και προϊόντα της Αθηένου που ανήκουν στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO».

Παράλληλα, συνέχισε, «η γευσιγνωσία της Σκαλιώτικης Κούπας που προηγήθηκε, αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθεί και να προστατευτεί αυτό το μοναδικό προϊόν της πόλης της Λάρνακας. Η πόλη μας συνεχίζει να ακολουθεί διεθνείς τάσεις στον τουρισμό, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των ταξιδιωτών για αυθεντικές εμπειρίες».

Οι επισκέπτες, συνέχισε ο κ. Μαντοβάνης, «θέλουν βιωματική επαφή με την κουλτούρα και σύνδεση με την τοπική παραγωγή – και εμείς, ως προορισμός, θα πρέπει να το προσφέρουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η στήριξη πρωτοβουλιών που μειώνουν τα ‘τροφοχιλιόμετρα’ παραμένει στρατηγικός στόχος μας, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και προάγοντας βιώσιμες πρακτικές» κατέληξε.

ΚΥΠΕ