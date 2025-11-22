Ο οίκος αξιολόγησης Fitch κατά την 21η Νοεμβρίου 2025 εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο «Α-» αλλά βελτίωσε την προοπτική τις οικονομίας από σταθερή σε θετική προοπτική. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται προάγγελος μελλοντικής αναβάθμισής εάν οι προβλέψεις που γίνονται στην σχετική έκθεση πραγματοποιηθούν.

Η αλλαγή αυτή σύμφωνα με τις Fitch έγινε λόγω:

α) Της δραματικής μείωσης του δημόσιου χρέους κατά την περίοδο 2022-2025 και το γεγονός πως η μείωση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί κατά την περίοδο 2026-2027 με το δημόσιο χρέος να πέφτει κάτω από το ορόσημο του 60% του ΑΕΠ (55.4%) κατά το 2025, με αποτέλεσμα να είναι κάτω από το διάμεσο χρέος (median) στην ΕΕ.

Β) Τα συνεχιζόμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα τα οποία προβλέπεται να συνεχιστούν κατά το 2025-2027 με μέσω όρο 3.2% σύμφωνα με τις Fitch.

Γ) Την πολύ ισχυρή ανάπτυξη τις οικονομίας την οποία οι Fitch προβλέπουν να ανέλθει στο επίπεδο 3.4% για το 2025 ενώ προβλέπουν την διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης κοντά στο 3% για την περίοδο 2026-2027 και κοντά στο 3% μεσοπρόθεσμα. Συγκριτικά η ανάπτυξη στην ευρωζώνη προβλέπεται να είναι 1%

δ) Την πολύ καλή εικόνα τις αγοράς εργασίας με την ανεργία να μειώνεται στα επίπεδα πριν το 2009.

Ως κύριους παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της αξιολόγησης της Δημοκρατίας είτε θετικά είτε αρνητικά οι Fitch θεωρούν:

α) Την πορεία των δημόσιων οικονομικών,

β) Τα μακροοικονομικά δεδομένα, και

γ) Τις εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών.

Ο οίκος Fitch διατηρεί την ΚΔ σε ένα ψηλό σημείο αξιολόγησης με πιθανότητες περεταίρω αναβαθμίσεων, προσθέτει το Υπουργείο, «αναγνωρίζοντας την πολύ καλή οικονομική πορεία των τελευταίων χρόνων καθώς και τις πολύ καλές προοπτικές για το εγγύς μέλλον παρά τις τεράστιές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια».

«Η αξιοπιστία την οποία έχει κερδίσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την δημοσιονομική πειθαρχία και τις ορθολογιστικές οικονομικές πολιτικές είναι απαραίτητος παράγοντας για να γίνουν πραγματικότητα πρόσθετες αναβαθμίσεις στο μέλλον», καταλήγει.

Περιοδική αξιολόγηση από τον Οίκο Moody’s

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody’s, εξέδωσε χθες ανακοίνωση περιοδικής αξιολόγησης χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ανακοίνωση αναφέρεται στην υφιστάμενη βαθμίδα Α3, η οποία «αντικατοπτρίζει το ψηλό επίπεδο ευμάρειας της χώρας και τους δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους αναμένουν να συνεχίσουν στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους Moody’s:

διαθέτει καλή θεσμική ικανότητα και αποτελεσματική χάραξη πολιτικής,

τα επίπεδα του δημόσιου χρέους συνεχίζουν σταθερά την καθοδική τους πορεία,

η κυβέρνηση συνεχίζει να διατηρεί μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα,

η ανάπτυξη της χώρας παραμένει ισχυρή στηριζόμενη από την ποικιλομορφία της οικονομίας,

οι αφίξεις στον τουριστικό τομέα έχουν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πανδημία, με τα έσοδα να φτάνουν σε ψηλά ιστορικά και

η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα στηρίζεται από τα μεγάλα κεφαλαιακά αποθέματα και την επαρκή ρευστότητα.

Ωστόσο η Κύπρος, αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, όπως:

το μικρό μέγεθος της χώρας, το οποίο την καθιστά λιγότερο ανθεκτική σε κραδασμούς από μια μεγαλύτερη οικονομία,

τις πιέσεις στις δαπάνες οι οποίες αποτελούν συνεχή κίνδυνο για την μελλοντική πορεία των δημόσιων οικονομικών και

τους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα αιφνίδιων εξελίξεων, παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Moody’s, περαιτέρω ανοδικές αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να προκύψουν, υπό την προϋπόθεση ότι , μεταξύ άλλων:

οι δημοσιονομικοί δείκτες και οι δείκτες δημόσιου χρέους αποδώσουν καλύτερα από τις αναμενόμενες προσδοκίες του Οίκου και

εάν υπάρξει ψηλότερη από ότι αναμένεται ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

Στην περίπτωση όπου οι εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και το δημόσιο χρέος δεν αποδώσουν όπως αναμένονται από τον Οίκο, οδηγώντας στην ανατροπή της καθοδικής πορείας του δημόσιου χρέους , τότε οι αξιολογήσεις για την Κύπρο θα μπορούσαν να βρεθούν υπό καθοδική πίεση.

Η Κυβέρνηση, σημειώνεται, θα συνεχίσει να εφαρμόζει πειθαρχημένη πολιτική ώστε η ανοδική πορεία των πιστοληπτικών αξιολογήσεων να συνεχιστεί απρόσκοπτα, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση και διατηρώντας παράλληλα υγιή δημόσια οικονομικά.

Μάκης Κεραυνός: Εργαζόμαστε μεθοδικά για μια ανθεκτική οικονομία

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις δυο νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, από τους οίκους «Moody’s» και «Fitch».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Οι εξαιρετικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας που οφείλονται στις ορθολογικές πολίτικες που εφαρμόζει με συνέπεια η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις οποίες δείχνουν να εμπιστεύονται οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης, με φέρνουν κι αυτή την εβδομάδα στην ευχάριστη θέση να χαιρετίσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση δυο νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, αυτή τη φορά από τους οίκους «Moody’s» και «Fitch».

Ο Οίκος Moody’s στη χθεσινή του περιοδική αξιολόγηση, διατηρεί το αξιόπιστο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα Α3 που αντικατοπτρίζει, όπως σημειώνει ο Οίκος, το ψηλό επίπεδο ευμάρειας της χώρας και τους δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους αναμένουν να συνεχίσουν στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο δε Οικος Αξιολόγησης Fitch, διατηρεί κι αυτός από πλευράς του το αξιόπιστο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο «Α-» της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά βελτιώνει ταυτόχρονα την προοπτική της κυπριακής οικονομίας από σταθερή σε θετική, κίνηση που θεωρείται ως προάγγελος μελλοντικής αναβάθμισης καθώς αναμένει ότι η θετική πορεία των δημοσίων οικονομικών, τα μακροοικονομικά δεδομένα και οι εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών θα επιτρέψουν στον Οίκο να κατατάξει την Κύπρο σε ψηλότερο επίπεδο της επενδυτικής του βαθμίδας.

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των προκλήσεων μέσα σε ένα ασταθές και δύσκολο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις, γι’ αυτό εργάζεται συντονισμένα και μεθοδικά για την εμπέδωση μιας ανθεκτικής οικονομίας, μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, και ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Η οικονομική μας πολιτική είναι ανθρωποκεντρική, ισορροπημένη και συνετή και στηρίζεται στις αρχές της δημοσιονομικής σταθερότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, γεγονός που εκτιμάται διεθνώς και αντικατοπτρίζεται στις συνέχεις θετικές αξιολογήσεις της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας που απολαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από όλους τους μεγάλους Οίκους Αξιολόγησης τα τελευταία χρόνια».

Πρόεδρος: Οι θετικές αξιολογήσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία

Οι θετικές αξιολογήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτελούν απλώς ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία, αλλά έχουν θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και τους πολίτες, είπε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Προσερχόμενος στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας και Εφημερίδων με τίτλο «70 Χρόνια ΕΟΚΑ 1955-1959», που διοργανώνει στη Λευκωσία το ΓΤΠ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, και κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας από τους οίκους Fitch και Moody’s, ο Πρόεδρος είπε ότι «έχουμε συνεχή θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, και την προηγούμενη βδομάδα, και χθες το βράδυ με δύο νέες ανακοινώσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, που επιβεβαιώνουν και την υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική, αλλά και αποτελούν μία ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία».

Πρόσθεσε ότι αυτές «δεν είναι απλά ανακοινώσεις από οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δεν έχουν αντίκτυπο στον κόσμο. Όλα αυτά, έχουν απτά, θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία, για τους πολίτες».

Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι αυτές οι θετικές αξιολογήσεις επιτρέπουν στο κράτος να έχει έναν καλύτερο δανεισμό, με καλύτερους όρους, για να υπάρχουν αναπτυξιακά έργα για την κοινωνία. Επιτρέπουν, πρόσθεσε, τη δημιουργία ενός ακόμα πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, που σημαίνει ακόμα πιο ποιοτικές και παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν νέες, πιο παραγωγικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και αυξάνουν τα εισοδήματα, προς όφελος των πολιτών. Ακόμα, μειώνουν το κόστος του δανεισμού για τα κυπριακά νοικοκυριά, για τις κυπριακές επιχειρήσεις.

«Όλα αυτά είναι θετικά για την κοινωνία, για τον κυπριακό λαό και με αυτή την υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα διακυβέρνησης», υπογράμμισε.