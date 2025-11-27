Άλυτα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που αφορούν την έκδοση αδειών οικοδομής, γεγονός που δημιουργεί παρενέργειες σε ολόκληρο τον κλάδο της αγοράς ακινήτων.

Όπως μας έχουν ενημερώσει επαγγελματίες της αγοράς, παρά τις μικρές βελτιώσεις, η κατάσταση στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), οι οποίοι είναι πλέον οι αρμόδιες Αρχές για την έκδοση των εν λόγω αδειών, παραμένει προβληματική, με αποτέλεσμα να μπαίνει τροχοπέδη στην ανάπτυξη και να δημιουργεί ανησυχία για την οικονομία στο σύνολο της.

Προ ημερών, η ηγεσία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) είχε συνάντηση με τους προέδρους των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), κατά την οποία εξετάστηκε το θέμα των αδειοδοτήσεων και συζητήθηκαν τρόποι επίλυσης των καθυστερήσεων που συνεχίζουν να παρατηρούνται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα στην έκδοση αδειών οικοδομής αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα στοιχεία που εκδίδει κάθε μήνα η Στατιστική Υπηρεσία, τα οποία, όπως μας έχει αναφερθεί, δεν αποτυπώνουν πλέον τις τάσεις της αγοράς ακινήτων, ούτε και μπορεί να προκύψει κάποιο ξεκάθαρο συμπέρασμα από τον αριθμό των αδειών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι, από την 1η Ιουλίου 2024 η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους, τότε, Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Ωστόσο, είναι γενικά παραδεκτό ότι η μετάβαση αυτή δεν έγινε με ομαλό τρόπο, με αποτέλεσμα αντί να μειωθούν τα προβλήματα που υπήρχαν, όπως άλλωστε ήταν και ο στόχος των αρμοδίων με αυτή την αλλαγή, να αυξηθούν.

Και αυτό γιατί:

(1) Οι ΕΟΑ ανέλαβαν τις νέες αυτές αρμοδιότητες, με μειωμένο αριθμό προσωπικού, το οποίο δεν ήταν σε θέση να διεκπεραιώσει τον όγκο της εργασίας που ανατέθηκε σε αυτούς

(2) Οι ΕΟΑ δεν ανέλαβαν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες ξεκινώντας από το μηδέν, αλλά παρέλαβαν ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούσαν από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις, με αποτέλεσμα το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της νέας διαδικασίας.

(3) Η μετάβαση των αρμοδιοτήτων από την μια αρχή στην άλλη πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή ανάπτυξης για τον κλάδο των ακινήτων, κάτι που μεταφραζόταν σε αυξημένο αριθμό νέων αδειών οικοδομής, οι οποίες προστέθηκαν στις άδειες οι οποίες ήδη εκκρεμούσαν.



(4) Στις αρμοδιότητες των ΕΟΑ προστέθηκαν και νέες περιοχές σε σχέση με την έκδοση των αδειών οικοδομής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ακόμα ένας παράγοντας, ο οποίος συνέτεινε στην αύξηση του όγκου εργασίας των νεοσύστατων οργανισμών.

Αλλαγή σχεδιασμών

Από τη νέα κατάσταση πραγμάτων προέκυψαν σοβαρά προβλήματα στην αγορά ακινήτων, τα οποία ωστόσο δεν μένουν εκεί, αλλά έχουν αντίκτυπο τόσο στο κομμάτι των επενδύσεων, όσο και στους σχεδιασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που υπολόγιζαν να έχουν το νέο τους υποστατικό εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ωστόσο τα πλάνα αυτά ανατράπηκαν και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, μεγάλος αριθμός αναπτύξεων έχει παγοποιηθεί, λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση των αδειών οικοδομής. Η κατάσταση αυτή δεν δημιουργεί πρόβλημα μόνο στην αγορά, αλλά και στο όνομα της χώρας μας ως επενδυτικός προορισμός.

Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στις μεγάλες αναπτύξεις, αφού, όπως μας έχει αναφερθεί, ένα έργο χρειάστηκε δυο χρόνια για να λάβει πολεοδομική άδεια και όταν την έλαβε δεν μπορούσε να προχωρήσει καθώς ακόμα και τότε δεν είχε εξασφαλίσει άδεια οικοδομής.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, πρόβλημα εντοπίζεται και σε ένα ακόμα στάδιο των αναπτύξεων, αυτό της προσωρινής παροχής υδροδότησης.

Ένα ακίνητο λαμβάνει ως γνωστό προσωρινή άδεια για παροχή νερού, ώστε να προχωρήσει ομαλά η ολοκλήρωση του και ακολούθως να λάβει την τελική άδεια. Εκεί λοιπόν φαίνεται να παρουσιάζεται πρόβλημα, κάτι που επίσης προκαλεί καθυστερήσεις.

ΟΣΕΟΚ-Η συνάντηση με τους ΕΟΑ

Σημειώνεται ότι κατά την συνάντηση με την ΟΣΕΟΚ, οι πρόεδροι των ΕΟΑ εμφανίστηκαν πρόθυμοι να βοηθήσουν την κατάσταση και να λάβουν μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Τόνισαν ακόμα ότι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και η βελτίωση των χρόνων αδειοδότησης, αποτελούν κεντρικούς άξονες της αποστολής τους.

Όπως ανέφεραν, η επίτευξη αυτών των στόχων συνδέεται με την περαιτέρω αυτονόμηση των Οργανισμών, την ολοκλήρωση της στελέχωσής τους και την ενίσχυση των οικονομικών τους πόρων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι –παρά τον μεγάλο όγκο εκκρεμοτήτων που παραλήφθηκε τον Ιούλιο του 2024– ο σημερινός ρυθμός διεκπεραίωσης αιτήσεων υπερβαίνει τις νέες υποβολές, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη θετικής πορείας.