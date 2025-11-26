Υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις θα σταματά – εμποδίζει ο Έφορος Φορολογίας τη μεταβίβαση ακινήτων σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων και χρεών προς το Τμήμα Φορολογίας.

Η συγκεκριμένη πρόνοια περιλαμβάνεται στο νομοθετικό πακέτο της φορο-μεταρρύθμισης, το οποίο συζητείται στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο περί φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών έχει εισαχθεί πρόνοια, σύμφωνα με την οποία ο Έφορος Φορολογίας δύναται να μη συναινέσει στη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που είτε ο διαθέτης, είτε ο αγοραστής δεν είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις έναντι του Τμήματος Φορολογίας, με εξαίρεση τις πράξεις εκποιήσεων.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προκάλεσε αντιδράσεις και επιφυλάξεις όταν τέθηκε στο μικροσκόπιο της αρμόδιας επιτροπής, με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη να ενημερώνει τους βουλευτές πως θα περιλάβει στο νομικό πλαίσιο ασφαλιστικές δικλείδες και θα εισηγηθεί μεταβατικές διατάξεις, έτσι ώστε ο νόμος να είναι ξεκάθαρος και να είναι πιο ομαλή η εφαρμογή του.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πολύ σημαντική για το Τμήμα Φορολογίας, καθώς σε βάθος χρόνου θα καταστεί εφικτό το κτίσιμο φορολογικής κουλτούρας και συμμόρφωσης. Δηλαδή, όλοι θα ξέρουν πως για να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο θα πρέπει να είναι φορολογικά συμμορφούμενοι, γι’ αυτό, είτε το θέλουν, είτε όχι, αναγκαστικά κάθε χρόνο θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις εισοδήματος αλλά και να πληρώνουν τον φόρο τους.

Η φόρμουλα

Το αρμόδιο τμήμα αναγνωρίζει πως, σε περίπτωση που τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η συγκεκριμένη πρόνοια, θα υπάρξει κάποια απορρύθμιση και δυσλειτουργία στην αγορά ακινήτων. Ήδη ο Έφορος Φορολογίας ενημέρωσε τους βουλευτές πως θα περιλάβει στο νομοσχέδιο δικλείδες, έτσι ώστε να θωρακιστούν οι αγοραστές μέσω της σταδιακής εφαρμογής της νομοθεσίας. Ήδη το Τμήμα Φορολογίας ετοίμασε σχετική φόρμουλα, η οποία θα διαβιβαστεί στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόνοια στο νομοσχέδιο.

Θα προστεθούν στη νομοθεσία όροι και προϋποθέσεις, οι οποίες θα καθιστούν πιο δύσκολους ή αραιούς τους περιορισμούς στη μεταβίβαση των ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προϋποθέσεις – εξαιρέσεις που θα τεθούν θα αφορούν περιπτώσεις που κάποιος φορολογούμενος έχει φορολογικές εκκρεμότητες στο δικαστήριο ή έχει υποβάλει ένσταση στο Εφοριακό Συμβούλιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι οφειλές θα θεωρούνται πως είναι μηδενικές και θα κατάσσεται ως φορολογικά συμμορφούμενος, μέχρι την εξέταση των υποθέσεων από τα αρμόδια όργανα.

Επίσης, του ίδιου χειρισμού θα τυγχάνει και ένας φορολογούμενος που είναι ενταγμένος σε ρύθμιση στο Τμήμα Φορολογίας και αποπληρώνει τις οφειλές του μέσω δόσεων και εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Συνεπώς, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις η μεταβίβαση του ακινήτου θα γίνεται κανονικά.

Πίστωση χρόνου ενός έτους

Στο μεταξύ, θα προστεθεί άλλη μια πρόνοια που θα θωρακίσει περαιτέρω κάποιους επηρεαζόμενους. Συγκεκριμένα, θα δοθεί πίστωση ενός έτους στους φορολογούμενους για να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με τη νομοθεσία για την παρεμπόδιση μεταβίβασης ακινήτου να τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027, αντί το 2026 που προβλέπει σήμερα το νομοσχέδιο.

Όπως πληροφορούμαστε, κατά τη διάρκεια του 2026 οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν όλες τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και να εξοφλήσουν φορολογικές οφειλές.

Σταδιακή εφαρμογή

Η σταδιακή εφαρμογή της νέας φορολογικής ρύθμισης θα αφορά συναλλαγές άνω €100 χιλ. και θα γίνει ως εξής:

– Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο Έφορος Φορολογίας θα μπορεί να σταματά τη μεταβίβαση ακινήτου μη συμμορφούμενου φορολογούμενου για οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας άνω του €1 εκατ.

– Από 1η Ιανουαρίου του 2028 θα μπορεί να σταματά τη μεταβίβαση ακινήτου για οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας μέχρι €500 χιλ.

– Από 1η Ιανουαρίου του 2029 ο Έφορος θα δύναται να παρεμποδίζει τη μεταβίβαση για φορολογικές οφειλές €200 χιλ.

– Από 1η Ιανουαρίου του 2030 θα σταματά η μεταβίβαση ακινήτου για φορολογικές οφειλές €50 χιλ.

– Από 1η Ιανουαρίου του 2031 θα σταματά η μεταβίβαση ακινήτου για οφειλές στον Φόρο ύψους €10 χιλ.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα εξαιρείται από τους περιορισμούς μεταβίβασης η κύρια κατοικία μέχρι €500 χιλ.

Σήμερα, το νομικό πλαίσιο προβλέπει πως όταν ο πωλητής του ακινήτου έχει οφειλές μετά από δικαστική απόφαση τοποθετείται ΜΕΜΟ (εμπράγματη επιβάρυνση) στα ακίνητα του.