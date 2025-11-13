Έσοδα ύψους €29,9 εκατ. κατέγραψε το Τμήμα Φορολογίας από ελέγχους σε εταιρείες υψηλού κινδύνου την τελευταία διετία, όπως ανέφερε ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας Χρίστος Κάρουλλας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου. Τόνισε ότι το Τμήμα συμφωνεί με τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από τον νέο Έφορο Σωτήρη Μαρκίδη.

Ο κ. Κάρουλλας εξήγησε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο νέες μονάδες: η Μονάδα Αξιολόγησης Φορολογικών Δηλώσεων, που εφαρμόζει το νέο σύστημα εντοπισμού κινδύνων, και η Παγκύπρια Μονάδα Ελέγχων ΦΠΑ για την έμμεση φορολογία. Από τους ελέγχους της πρώτης προέκυψαν έσοδα €14,3 εκατ., ενώ από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις ΦΠΑ τα έσοδα ανήλθαν σε €15,6 εκατ.

Ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις εστίασης στη Μακένζυ Λάρνακας αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου λόγω της συζήτησης για αξιοποίηση τ/κ περιουσιών. Τόνισε ότι οι παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν αποτελούν μομφή, αλλά επισημάνσεις για ενίσχυση των ελέγχων.

Η λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μαρία Παύλου σημείωσε σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι ο μειωμένος συντελεστής εφαρμοζόταν σε περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Υπογράμμισε επίσης προβλήματα στη φορολόγηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όπου διαπιστώθηκαν μη δηλωμένες συναυλίες και ανεπαρκής επιβολή φόρων.

Για την αντιμετώπιση των κενών, ο κ. Κάρουλλας ανέφερε ότι δημιουργήθηκε παγκύπριο μητρώο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με περίπου 200 διοργανώσεις να έχουν επιλεγεί για έλεγχο το 2025. Ο Ταμίας του Δήμου Λάρνακας Αλέξανδρος Αναστασίου εξήγησε ότι πολλές εκδηλώσεις δεν δηλώνονται ποτέ στον Δήμο, προκαλώντας πρόσθετα προβλήματα αδειοδότησης και εποπτείας.

Ο ΓΔ του Υφυπουργείου Τουρισμού Κώστας Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι η ιδιόμορφη κατάσταση στη Μακένζυ, λόγω τ/κ ακινήτων, θα ρυθμιστεί με νέο καθεστώς συμβάσεων, ενώ το επερχόμενο νομοσχέδιο για τους χώρους εστίασης θα ενισχύσει τον έλεγχο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας χαιρέτισε την παρουσία του Τμήματος Φορολογίας, μιλώντας για «οργανωμένη δουλειά» και θετικά αποτελέσματα. Πρότεινε μάλιστα η καταβολή φόρου να θεωρείται πατριωτικό καθήκον, με επιβράβευση συνεπών εταιρειών.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι οι ειδικές μονάδες ελέγχου είναι πλέον «άκρως αποδοτικές» και φέρνουν σημαντικά έσοδα. Κάλεσε σε άμεσες προσλήψεις για κάλυψη 100 κενών θέσεων και σε ενίσχυση του Εφόρου Φορολογίας μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε φαινόμενα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα ή καλλιτέχνες που πληρώνονται με μετρητά «να σταματήσουν οριστικά».