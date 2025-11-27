Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής δήλωσε ότι το Υφυπουργείο εφαρμόζει στην πράξη την Ευρωπαϊκή Τουριστική Ατζέντα 2030, μέσα από στοχευμένες δράσεις και σχέδια κινήτρων που ευθυγραμμίζονται με τους πέντε βασικούς πυλώνες της στρατηγικής: πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενίσχυση ανθεκτικότητας, κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση – αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Μιλώντας στο συνέδριο του ΣΤΕΚ με θέμα «Βιώσιμος Τουρισμός: Ο Απόλυτος Μονόδρομος», ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μετάβαση του κλάδου σε μια νέα εποχή, «με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και το επιχειρείν».

Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ μέσω Μηχανισμού Ανάκαμψης

Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι το Υφυπουργείο αξιοποιεί τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διοχετεύοντας πόρους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα €20 εκατ. προς τουριστικές επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες.

Τόνισε ιδιαίτερα τη στήριξη:

της υπαίθρου ,

, των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ,

, των ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν εκεί,

της αυθεντικότητας και των τοπικών προϊόντων,

μέσα από σχέδια κινήτρων με έντονη πράσινη και ψηφιακή διάσταση.

Σημείωσε επίσης τις πρόσφατες εξαγγελίες για:

ανταγωνιστική ψηφιακή εφαρμογή τουρισμού,

τουρισμού, τη συγγραφή της ιστορίας του κυπριακού τουρισμού.

Σχεδιασμός για την επόμενη μέρα του τουρισμού

Ο κ. Κουμής ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του 2026 έχουν προβλεφθεί πόροι για:

αναθεώρηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού,

για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, εκπόνηση μελέτης για ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης και διαχείρισης του τουρισμού με βάση την αειφορία,

με βάση την αειφορία, έρευνα για τον τουρισμό φύσης/υπαίθρου.

Τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με έντονη τουριστική διάσταση, η οποία απαιτεί άριστη φιλοξενία και ενιαία στρατηγική.

Κύρια πρόκληση, όπως είπε, είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της, που επιβάλλουν στο τουριστικό οικοσύστημα να καταρτίσει πολιτικές με ορίζοντα δεκαετιών.

Θέσεις και εισηγήσεις από τον ΣΤΕΚ

Ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ, Άκης Βαβλίτης, μέσω χαιρετισμού που ανέγνωσε ο Σωκράτης Σολομίδης, επισήμανε ότι ο βιώσιμος τουρισμός δεν αποτελεί επιλογή, αλλά «τη μόνη πορεία που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και αξιοπιστία της χώρας».

Τόνισε ότι:

το παλιό μοντέλο «ποσότητας» δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες,

απαιτείται εθνική στρατηγική με σαφές χρονοδιάγραμμα,

με σαφές χρονοδιάγραμμα, χρειάζεται συνεργασία Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας,

πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια επιχορηγήσεων για ενεργειακή μετάβαση, κυκλική οικονομία και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παρεμβάσεις από τραπεζικό και τεχνολογικό τομέα

Ο Head of Commercial Banking της Eurobank, Αντώνης Νικολαΐδης, δήλωσε ότι η τουριστική βιομηχανία είναι «η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας» και υπογράμμισε τη διάθεση της τράπεζας να χρηματοδοτήσει βιώσιμες επενδύσεις.

Ο Account Manager της Google, Θάνος Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι ο τουρισμός εξελίσσεται διαρκώς, αναμένοντας 2,4 δισ. ταξίδια το 2040, ενώ υπογράμμισε ότι η «Νέα Μέση Ανατολή», μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, αναδύεται ως κορυφαίος προορισμός.

Η Director of Aviation Development της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, αναφέρθηκε στις δράσεις του τομέα αερομεταφορών για τη στήριξη του περιβάλλοντος, αλλά και στις πιέσεις αυξανόμενων ευρωπαϊκών φορολογικών επιβαρύνσεων.

Χρηματοδότηση βιώσιμων έργων

Σε συζήτηση για Bankable επενδύσεις, ο τέως Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Κυριάκος Κακουρής τόνισε ότι σε πρόγραμμα €150 εκατ. της τράπεζας, το 35% κατευθύνθηκε στον τουρισμό και υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση δυνάμεων κυβέρνησης, ΕΕ, τραπεζών και διεθνών οργανισμών είναι κρίσιμη για την επόμενη μέρα.

Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος (Eurobank) σημείωσε ότι οι τράπεζες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση έργων που ενισχύουν ανταγωνιστικότητα, ενεργειακή απόδοση και ανθεκτικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων.

ΚΥΠΕ