Η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε σημαντική άνοδο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής να φτάνει στις 119,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε συνολική άνοδο 3%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της βιομηχανίας.

Άνοδος σε μεταποίηση, νερό και ηλεκτρισμό

Στον τομέα της μεταποίησης σημειώθηκε αύξηση 4,7%, ενώ θετικές μεταβολές καταγράφηκαν επίσης:

στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών ( +5,6% ),

( ), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ( +5,3% ),

( ), στα μεταλλεία και λατομεία (+0,5%).

Στις επιμέρους δραστηριότητες της μεταποίησης, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν:

κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων +23,7% ,

, κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες +8,7% ,

, βιομηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο/φελλό +8,6%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις

Οι κυριότερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν:

στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών ( –11% ),

( ), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και φαρμακευτικών προϊόντων (–6,8%).

Για το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, οι σημαντικότερες μειώσεις εντοπίζονται: