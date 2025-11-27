Η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε σημαντική άνοδο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής να φτάνει στις 119,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε συνολική άνοδο 3%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της βιομηχανίας.
Άνοδος σε μεταποίηση, νερό και ηλεκτρισμό
Στον τομέα της μεταποίησης σημειώθηκε αύξηση 4,7%, ενώ θετικές μεταβολές καταγράφηκαν επίσης:
- στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (+5,6%),
- στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+5,3%),
- στα μεταλλεία και λατομεία (+0,5%).
Στις επιμέρους δραστηριότητες της μεταποίησης, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν:
- κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων +23,7%,
- κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες +8,7%,
- βιομηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο/φελλό +8,6%.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις
Οι κυριότερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν:
- στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (–11%),
- στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και φαρμακευτικών προϊόντων (–6,8%).
Για το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, οι σημαντικότερες μειώσεις εντοπίζονται:
- στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί – εκτυπώσεις (–11,9%),
- στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (–6,3%).