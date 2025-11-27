Η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε σημαντική άνοδο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής να φτάνει στις 119,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε συνολική άνοδο 3%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της βιομηχανίας.

Άνοδος σε μεταποίηση, νερό και ηλεκτρισμό

Στον τομέα της μεταποίησης σημειώθηκε αύξηση 4,7%, ενώ θετικές μεταβολές καταγράφηκαν επίσης:

  • στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (+5,6%),
  • στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+5,3%),
  • στα μεταλλεία και λατομεία (+0,5%).

Στις επιμέρους δραστηριότητες της μεταποίησης, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν:

  • κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων +23,7%,
  • κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες +8,7%,
  • βιομηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο/φελλό +8,6%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις

Οι κυριότερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν:

  • στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (–11%),
  • στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και φαρμακευτικών προϊόντων (–6,8%).

Για το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, οι σημαντικότερες μειώσεις εντοπίζονται:

  • στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί – εκτυπώσεις (–11,9%),
  • στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (–6,3%).