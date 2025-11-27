Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) κατέγραψε σημαντικές αυξήσεις σε δάνεια και καταθέσεις για τον Οκτώβριο του 2025, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των συνολικών δανείων να ενισχύεται στο 10,2% και των καταθέσεων να σταθεροποιείται στο 6,3%.

Αύξηση στις καταθέσεις €412,3 εκατ.

Οι συνολικές καταθέσεις παρουσίασαν καθαρή αύξηση €412,3 εκατ., έναντι €670,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο.

Το σύνολο των καταθέσεων διαμορφώθηκε στα €57,6 δισ.

Καταθέσεις κατοίκων Κύπρου: +€421,2 εκατ., εκ των οποίων:

Νοικοκυριά: +€158,7 εκατ.

+€158,7 εκατ. Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες: +€206,9 εκατ.

+€206,9 εκατ. Λοιποί εγχώριοι τομείς: +€55,7 εκατ.

Καθαρή αύξηση δανείων €336,6 εκατ.

Τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή άνοδο €336,6 εκατ., σε σύγκριση με €269 εκατ. τον Σεπτέμβριο.

Το σύνολο των δανείων ανήλθε στα €26,8 δισ.

Δάνεια κατοίκων Κύπρου: +€30,4 εκατ., αναλυτικά: