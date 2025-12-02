Ξενοδοχεία και εστιατόρια, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ενημέρωση και επικοινωνίες είναι οι κύριοι τομείς που έδωσαν στήριξη στην ανάπτυξη της οικονομίας και δεν άφησαν τον ρυθμό να πέσει κάτω από το 3,5% το τρίτο τρίμηνο του 2025. Το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους για το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε €7.645,9 εκατ., καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 3,6%.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι κανένας τομέας της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 δεν παρουσίασε αρνητική μεταβολή ή στάσιμο αποτέλεσμα σε σύγκριση με πέρυσι. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε χθες ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Η θετική πορεία του ΑΕΠ ενισχύει τις προσδοκίες για σταθερή ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, παρά τις πιέσεις από εξωτερικούς παράγοντες, κυρίως λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ αναφέρουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου φέτος θα κυμανθεί στο 2,9% του ΑΕΠ και στο 2,8% για το 2026, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ανάπτυξη φέτος στο 3,2% και 3,1% για το 2026. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις φθινοπωρινές προβλέψεις, αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2025 κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις (σε 3,4% από 3,0%) και για το 2026 κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,6% από 2,5%). Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος αναμένεται να έχει τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2025 στην Ευρωζώνη, μετά την Ιρλανδία και τη Μάλτα.

Ποιοι είναι, όμως, οι τομείς της οικονομίας που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη και ποια η συνεισφορά τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν; Τα στοιχεία δείχνουν ότι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, η μεταφορά και αποθήκευση, καθώς και οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στηρίζουν το ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2025 με €1,54 δισ., καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 6,5%.

Ο δεύτερος διευρυμένος τομέας είναι η δημόσια διοίκηση και άμυνα, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου να ανέρχεται σε €1,21 δισ. το τρίτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας ετήσια μεταβολή 1,4%.

Η ενημέρωση και επικοινωνία παράγει ΑΕΠ €904 εκατ., με ετήσια αύξηση 8,4% το τρίτο τρίμηνο. Οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, καθώς και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες συνέβαλαν με €645,7 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 1,6%. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας είχε συμβολή €668 εκατ., με αύξηση 2,1%.

Οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας είχαν την ακόλουθη συνεισφορά στο ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2025:

– Ορυχεία και λατομεία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης: €445 εκατ.

– Μεταποίηση: €326,3 εκατ.

– Κατασκευές: €366,1 εκατ.

– Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία· επιδιόρθωση αγαθών νοικοκυριών και άλλες υπηρεσίες: €243,1 εκατ.

Τη μικρότερη συνεισφορά στο ΑΕΠ είχε η γεωργία, με €82 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 0,8%.

Η συνολική δαπάνη τελικής κατανάλωσης ανήλθε σε €5.970,9 εκατ., αυξημένη κατά 4,7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η κατανάλωση των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 5,4%, ενώ της γενικής κυβέρνησης κατά 2,5%.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου παρουσιάζει μείωση 2,6%, ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου εξαιρουμένων πλοίων και αεροσκαφών κατέγραψε αύξηση 7,4%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έφτασαν τα €8.194,4 εκατ., αυξημένες κατά 6,7%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €7.897,4 εκατ., αυξημένες κατά 8%.