Η κυπριακή οικονομία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3,6% σε πραγματικούς όρους το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε €7,645,9 εκατομμύρια.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,9%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση θετικής δυναμικής.

Η Στατιστική Υπηρεσία αποδίδει την άνοδο κυρίως στους κλάδους:

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Ενημέρωση και επικοινωνίες

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Οι συγκεκριμένοι τομείς συνέβαλαν καθοριστικά στη συνολική πορεία της οικονομίας, αντανακλώντας τη ζήτηση σε εμπόριο, τουρισμό και ψηφιακές υπηρεσίες.