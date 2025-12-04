H Oλομέλεια ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το οικονομικό έτος 2026.

Ο προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €2.213.616, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, το οποίο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 ανερχόταν στα €5.847.952.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους €19.856.444 και έσοδα ύψους €17.642.828, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (€6.500.000), από ενοίκια μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών (€7.337.750) και από εκτέλεση διαφόρων έργων από μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς (€3.805.078).

Σε τοποθέτησή του ο Νίκος Κέττηρος, Βουλευτής ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων άσκησε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εκτιμήσεις ενοικίων Τ/κ περιουσιών κάνοντας λόγο για απλό πολλαπλασιασμό. Είπε ότι αν ένα κουρείο σε τ/κ περιουσία είναι κοντά στους Πύργους της Λεμεσού «αμέσως αναβαθμίζεται σε luxury hair salon στην Oxford Street».

Aναφέρθηκε σε θέματα που δημιουργούνται με τις επιδιορθώσεις τ/κ περιουσιών στις οποίες κατά κύριο λόγο μένουν ηλικιωμένοι χαμηλοσυνταξιούχοι, στην ανάγκη επίσπευσης ελέγχων στις ακατοίκητες τ/κ περιουσίες λέγοντας ότι «η απραξία είναι συνένοχη στην αναπαραγωγή φτώχειας».

Ο κ. Κέττηρος μίλησε για τις διαστάσεις που λαμβάνει το θέμα του στεγαστικού αναφέροντας ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τ/κ περιουσίες και ότι υπάρχει «αποτυχία της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης».

Είπε ότι ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να είναι απλός αριθμητικός πίνακας αλλά εργαλείο πολιτικής και «σήμερα ο κόσμος ζητά δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και διαφάνεια».

Ο Χρίστος Σενέκης, Βουλευτής ΔΗΚΟ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια για πιο δίκαιη, διαφανή και αξιοπρεπή διαχείριση η οποία αποδίδει.

Είπε ότι ξεφύγαμε από κάποιες προσεγγίσεις του παρελθόντος και τώρα έχουμε έσοδα και μειώνεται το ποσό της κρατικής χορηγίας και από αυτά τα αυξημένα έσοδα γίνονται επιδιορθώσεις. Τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η πορεία του εξορθολογισμού.

Ο Γιώργος Κάρουλλας, Βουλευτής ΔΗΣΥ είπε ότι αποτελεί καίριο ζήτημα ο εκσυγχρονισμός του ταμείου τ/κ περιουσιών και ότι είναι καλά τα μετρήσιμα κριτήρια, αλλά τα κενά χρήζουν επεξεργασίας. Είπε επίσης ότι η Επιτροπή Προσφύγων αναμένει τον Γενάρη του 2026 τις νέες τροποποιήσεις για δίκαιη διευθέτηση.

ΚΥΠΕ