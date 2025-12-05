Η Γενική Κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα €1.119,0 εκατ. ή 3,1% του ΑΕΠ την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο από το πλεόνασμα €1.320,9 εκατ. (3,8% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Έσοδα: Άνοδος 5,6% στα €12,33 δισ.
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €658,5 εκατ. (+5,6%), φτάνοντας τα €12.332,5 εκατ.
Κύριες μεταβολές:
- Φόροι εισοδήματος και πλούτου: +€154,6 εκατ. (+5,3%)
- Κοινωνικές εισφορές: +€296,3 εκατ. (+8,2%)
- Τόκοι και μερίσματα: +€38,2 εκατ. (+40,1%)
- Φόροι επί παραγωγής και εισαγωγών: +€7,7 εκατ. (+0,2%)
- Καθαρά έσοδα ΦΠΑ: -€24,8 εκατ. (-0,9%)
- Έσοδα από υπηρεσίες: +€137,4 εκατ. (+18,7%)
- Κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις: +€46,2 εκατ. (+64,9%)
- Τρέχουσες μεταβιβάσεις: -€21,9 εκατ. (-6,7%)
Δαπάνες: Άνοδος 8,3% στα €11,21 δισ.
Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €860,4 εκατ. (+8,3%), αγγίζοντας τα €11.213,5 εκατ.
Βασικές μεταβολές:
- Απολαβές προσωπικού: +€201,0 εκατ. (+6,7%)
- Κοινωνικές παροχές: +€299,7 εκατ. (+7,1%)
- Ενδιάμεση ανάλωση: +€72,5 εκατ. (+6,6%)
- Κεφαλαιουχικές δαπάνες: +€307,8 εκατ. (+36,0%)
- Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου: +€89,9 εκατ. (+12,3%)
- Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου: +€217,9 εκατ.
- Πληρωθέντες τόκοι: +€0,5 εκατ. (+0,1%)
- Τρέχουσες μεταβιβάσεις: -€10,4 εκατ. (-1,6%)
- Επιδοτήσεις: -€10,7 εκατ. (-8,3%)
Κατά υποτομέα: Μείωση πλεονάσματος σε κεντρική κυβέρνηση και ταμεία
Στον πίνακα 2 φαίνεται ότι:
- Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσιάζει πλεόνασμα €142,3 εκατ., από €289,1 εκατ. το 2024.
- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταστρέφεται σε μικρό πλεόνασμα €2,5 εκατ., από έλλειμμα €11,9 εκατ..
- Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνουν το πλεόνασμά τους σε €974,1 εκατ., από €1.043,7 εκατ. το 2024.
Διευκρίνιση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι για οντότητες του υποτομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συμπεριληφθεί εκτιμήσεις, λόγω ελλιπούς υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.