Η Γενική Κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα €1.119,0 εκατ. ή 3,1% του ΑΕΠ την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο από το πλεόνασμα €1.320,9 εκατ. (3,8% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Έσοδα: Άνοδος 5,6% στα €12,33 δισ.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €658,5 εκατ. (+5,6%), φτάνοντας τα €12.332,5 εκατ.

Κύριες μεταβολές:

Φόροι εισοδήματος και πλούτου: +€154,6 εκατ. ( +5,3% )

+€154,6 εκατ. ( ) Κοινωνικές εισφορές: +€296,3 εκατ. ( +8,2% )

+€296,3 εκατ. ( ) Τόκοι και μερίσματα: +€38,2 εκατ. ( +40,1% )

+€38,2 εκατ. ( ) Φόροι επί παραγωγής και εισαγωγών: +€7,7 εκατ. ( +0,2% ) Καθαρά έσοδα ΦΠΑ: -€24,8 εκατ. ( -0,9% )

+€7,7 εκατ. ( ) Έσοδα από υπηρεσίες: +€137,4 εκατ. ( +18,7% )

+€137,4 εκατ. ( ) Κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις: +€46,2 εκατ. ( +64,9% )

+€46,2 εκατ. ( ) Τρέχουσες μεταβιβάσεις: -€21,9 εκατ. (-6,7%)

Δαπάνες: Άνοδος 8,3% στα €11,21 δισ.

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €860,4 εκατ. (+8,3%), αγγίζοντας τα €11.213,5 εκατ.

Βασικές μεταβολές:

Απολαβές προσωπικού: +€201,0 εκατ. ( +6,7% )

+€201,0 εκατ. ( ) Κοινωνικές παροχές: +€299,7 εκατ. ( +7,1% )

+€299,7 εκατ. ( ) Ενδιάμεση ανάλωση: +€72,5 εκατ. ( +6,6% )

+€72,5 εκατ. ( ) Κεφαλαιουχικές δαπάνες: +€307,8 εκατ. ( +36,0% ) Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου: +€89,9 εκατ. ( +12,3% ) Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου: +€217,9 εκατ.

+€307,8 εκατ. ( ) Πληρωθέντες τόκοι: +€0,5 εκατ. ( +0,1% )

+€0,5 εκατ. ( ) Τρέχουσες μεταβιβάσεις: -€10,4 εκατ. ( -1,6% )

-€10,4 εκατ. ( ) Επιδοτήσεις: -€10,7 εκατ. (-8,3%)

Κατά υποτομέα: Μείωση πλεονάσματος σε κεντρική κυβέρνηση και ταμεία

Στον πίνακα 2 φαίνεται ότι:

Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσιάζει πλεόνασμα €142,3 εκατ. , από €289,1 εκατ. το 2024.

παρουσιάζει πλεόνασμα , από το 2024. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταστρέφεται σε μικρό πλεόνασμα €2,5 εκατ. , από έλλειμμα €11,9 εκατ. .

μεταστρέφεται σε μικρό πλεόνασμα , από έλλειμμα . Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνουν το πλεόνασμά τους σε €974,1 εκατ., από €1.043,7 εκατ. το 2024.

Διευκρίνιση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι για οντότητες του υποτομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συμπεριληφθεί εκτιμήσεις, λόγω ελλιπούς υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.