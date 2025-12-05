Η Γενική Κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα €1.119,0 εκατ. ή 3,1% του ΑΕΠ την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο από το πλεόνασμα €1.320,9 εκατ. (3,8% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Έσοδα: Άνοδος 5,6% στα €12,33 δισ.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €658,5 εκατ. (+5,6%), φτάνοντας τα €12.332,5 εκατ.
Κύριες μεταβολές:

  • Φόροι εισοδήματος και πλούτου: +€154,6 εκατ. (+5,3%)
  • Κοινωνικές εισφορές: +€296,3 εκατ. (+8,2%)
  • Τόκοι και μερίσματα: +€38,2 εκατ. (+40,1%)
  • Φόροι επί παραγωγής και εισαγωγών: +€7,7 εκατ. (+0,2%)
    • Καθαρά έσοδα ΦΠΑ: -€24,8 εκατ. (-0,9%)
  • Έσοδα από υπηρεσίες: +€137,4 εκατ. (+18,7%)
  • Κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις: +€46,2 εκατ. (+64,9%)
  • Τρέχουσες μεταβιβάσεις: -€21,9 εκατ. (-6,7%)

Δαπάνες: Άνοδος 8,3% στα €11,21 δισ.

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €860,4 εκατ. (+8,3%), αγγίζοντας τα €11.213,5 εκατ.
Βασικές μεταβολές:

  • Απολαβές προσωπικού: +€201,0 εκατ. (+6,7%)
  • Κοινωνικές παροχές: +€299,7 εκατ. (+7,1%)
  • Ενδιάμεση ανάλωση: +€72,5 εκατ. (+6,6%)
  • Κεφαλαιουχικές δαπάνες: +€307,8 εκατ. (+36,0%)
    • Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου: +€89,9 εκατ. (+12,3%)
    • Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου: +€217,9 εκατ.
  • Πληρωθέντες τόκοι: +€0,5 εκατ. (+0,1%)
  • Τρέχουσες μεταβιβάσεις: -€10,4 εκατ. (-1,6%)
  • Επιδοτήσεις: -€10,7 εκατ. (-8,3%)

Κατά υποτομέα: Μείωση πλεονάσματος σε κεντρική κυβέρνηση και ταμεία

Στον πίνακα 2 φαίνεται ότι:

  • Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσιάζει πλεόνασμα €142,3 εκατ., από €289,1 εκατ. το 2024.
  • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταστρέφεται σε μικρό πλεόνασμα €2,5 εκατ., από έλλειμμα €11,9 εκατ..
  • Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνουν το πλεόνασμά τους σε €974,1 εκατ., από €1.043,7 εκατ. το 2024.

Διευκρίνιση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι για οντότητες του υποτομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συμπεριληφθεί εκτιμήσεις, λόγω ελλιπούς υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.