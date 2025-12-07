Την επιβολή χαμηλότερων συντελεστών στον εταιρικό φόρο και στην έκτακτη εισφορά για την άμυνα για τις μικρές επιχειρήσεις, την επαναφορά του φόρου ακίνητης περιουσίας για ακίνητα αξίας πέραν των €3 εκατ., την παραχώρηση φορολογικών πιστώσεων στα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τον διπλασιασμό των φορολογικών εκπτώσεων που δίνονται στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα ζητά η ΕΔΕΚ. Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προς τη Βουλή παραθέτει τις θέσεις της για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Μάλιστα, προειδοποιεί πως, σε περίπτωση που δεν ενσωματωθούν οι προτάσεις στα νομοσχέδια, θα καταθέσει τροπολογίες.

Αναλυτικά οι θέσεις της ΕΔΕΚ είναι οι εξής:

Υπάρχει μια σημαντική μείωση στο φορολογικό βάρος των κυπριακών εταιρειών με τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα στα μερίσματα από 17% σε 5%, παρόλο που υπάρχει αύξηση στον εταιρικό φόρο από 12,5% σε 15%.

Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη ελάφρυνση λειτουργεί ισοπεδωτικά για τις μικρές και τις μεγάλες εταιρείες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική φορολογική ποσοτική ελάφρυνση στις μεγάλες εταιρείες.

Η ΕΔΕΚ εισηγείται να θεσπιστεί ρύθμιση ώστε η φορολογική ελάφρυνση για μικρές και πολύ μικρές εταιρείες να είναι μεγαλύτερη, με διαφορετικούς συντελεστές.

«Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αντισταθμιστεί στα δημόσια έσοδα με αύξηση, στις μεγάλες εταιρείες, της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα στα μερίσματα από 5% σε μεγαλύτερο ποσοστό και μείωση, στις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες, του εταιρικού φόρου στο 10%», προσθέτει.

Πιστώσεις για ενοίκια

Υποστηρίζει επίσης πως υπάρχει σημαντική μείωση στη φορολογική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζουν τα ακίνητά τους, μετά την εισήγηση για κατάργηση του φόρου της άμυνας 3% επί των ενοικίων.

Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ως επί το πλείστον πρόσωπα μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής στάθμης.

«Θεωρούμε ότι ο συντελεστής 3% πρέπει να παραμείνει και το ποσό αυτό να παραχωρηθεί σε πιστώσεις φόρου ή φορολογικές εκπτώσεις σε φυσικά πρόσωπα χαμηλής και μεσαίας εισοδηματικής στάθμης, τα οποία δέχονται και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ακρίβεια», σημειώνει.

Παράλληλα θεωρεί πως η κυβερνητική πρόταση για την αύξηση του αφορολόγητου στις €20.500 και η παραχώρηση φορολογικών εκπτώσεων, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, δημιουργούν πολυπλοκότητα στην υποβολή αλλά και στην εξέταση της φορολογικής δήλωσης, ενώ οι μειώσεις φόρων στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα είναι ελάχιστες σε σύγκριση με αυτές που δίνονται στις εταιρείες και στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Φυσικά πρόσωπα

Συγκεκριμένα εισηγείται να διπλασιαστούν οι εκπτώσεις που δίνονται για οικογενειακά εισοδήματα μέχρι το ποσό των €45.000. Επίσης, να διευρυνθεί η κλίμακα των δικαιούχων των εκπτώσεων από €80.000 σε €100.000, έτσι ώστε για εισοδήματα από €45.000 μέχρι €100.000 να λαμβάνονται οι εκπτώσεις που εισηγείται η κυβέρνηση.

«Επίσης, θα πρέπει να απαλειφθεί η πρόνοια για έκπτωση σε τόκους επί των εξυπηρετούμενων δανείων, όπου ο φορολογούμενος πρέπει να αποταθεί στην τράπεζα για την εξασφάλιση της σχετικής βεβαίωσης ότι το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, ώστε να λάβει τη φοροαπαλλαγή», συμπληρώνει.

Όπως τονίζει, θα πρέπει να βρεθεί πιο απλοποιημένος τρόπος και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες για την γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική υποβολή και εξέταση της φορολογικής δήλωσης. «Θα πρέπει να απαλειφθεί η πρόνοια για εξυπηρετούμενο δάνειο, αφού ο δανειολήπτης που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον δανεισμό του γνωρίζει ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του».

Προτείνει επίσης τη συμπερίληψη πρόνοιας στα νομοσχέδια, σύμφωνα με την οποία το ποσό έκπτωσης για τόκους οικιστικού δανείου να διασυνδέεται με το ύψος του δανεισμού, ώστε να περιοριστεί το μέγεθος τόσο του δανεισμού όσο και της κατοικίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου για τον ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία.

Φόρος ακινήτων

Επιπρόσθετα προτείνει την επαναφορά του φόρου ακίνητης περιουσίας για περιουσίες άνω των €3 εκατ., όπως προτείνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη μελέτη του, θέση που η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε. Όπως σημειώνει, από τη συγκεκριμένη φορολογία θα μπορούσαν να εξαιρεθούν οι περιουσίες που παρουσιάζονται ως απόθεμα στις επιχειρήσεις, καθώς και οι περιουσίες που αποφέρουν εισόδημα στις επιχειρήσεις (π.χ. εργοστάσιο, γκαράζ, φούρνος κτλ.).

Τάσσεται υπέρ της πρότασης των υπολοίπων κομμάτων για πλήρη κατάργηση του τέλους χαρτοσήμων, ωστόσο υποδεικνύει πως η απώλεια εσόδων που θα προκύψει θα πρέπει να καλυφθεί μέσω αύξησης άλλης φορολογίας.