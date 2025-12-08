Η ΑΗΚ Προμήθεια ανακοίνωσε την έναρξη του νέου Σχεδίου Χορηγιών «ΑΗΚ+», ενός στοχευμένου προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, αποδοτικότερο και οικονομικότερο ενεργειακό μοντέλο. Το Σχέδιο ενισχύει οικονομικά επιχειρήσεις, Τοπικές Αρχές και ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντας κίνητρα για αναβάθμιση εξοπλισμού και μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα προσφέρει χορηγίες για αντικατάσταση φωτιστικών και παλαιών κλιματιστικών, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αποδοτικότητα και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΑΗΚ για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Κατηγορία Α – Επιχορήγηση για φωτιστικά LED

Η πρώτη κατηγορία απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και Τοπικές Αρχές και επιχορηγεί την αγορά:

Φωτιστικών LED 60×60 εκ. – €30 ανά τεμάχιο

Στρογγυλών φωτιστικών LED 17 εκ. – €20 ανά τεμάχιο

Η μετάβαση σε τεχνολογία LED μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 70%, προσφέροντας άμεση εξοικονόμηση και καλύτερη ποιότητα φωτισμού.

Κατηγορία Β – Επιχορήγηση για κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Η δεύτερη κατηγορία απευθύνεται σε ευάλωτους πελάτες της ΑΗΚ (Διατίμηση 08) και καλύπτει την αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέες μονάδες ενεργειακής κλάσης Α++ ή Α+++. Η επιχορήγηση κυμαίνεται:

από €170 έως €470 ανά συσκευή, ανάλογα με την ισχύ του νέου κλιματιστικού.

Η αναβάθμιση σε σύγχρονες μονάδες μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύει την απόδοση θέρμανσης και ψύξης και προσφέρει ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση στα νοικοκυριά.

Διάρκεια, προϋπολογισμός και προϋποθέσεις

Το Σχέδιο έχει διάρκεια τριών ετών, με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2028 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €5,5 εκατ., εκ των οποίων:

€4,5 εκατ. για φωτιστικά LED

για φωτιστικά LED €1 εκατ. για κλιματιστικές μονάδες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με υποχρέωση προσκόμισης φωτογραφιών και τεχνικών στοιχείων. Για τα κλιματιστικά, απαιτείται η παράδοση των παλαιών συστημάτων για ανακύκλωση.

Η ΑΗΚ Προμήθεια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Σχεδίου οποιαδήποτε στιγμή.

Στόχος: Ενεργειακή αποδοτικότητα και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Το Σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+» αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΑΗΚ για προώθηση υπηρεσιών και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υποβολής διατίθενται στη σελίδα: www.ahkplus.org.cy