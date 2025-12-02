Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) συνεχίζει και τον Δεκέμβριο τη μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου και της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, οι εργασίες αφορούν τις ακόλουθες περιοχές:

Λευκωσία

Στρόβολος

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Σταυρού , Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και Λεωφόρου Στροβόλου

, και Εκατέρωθεν των Λεωφόρων Τσερίου, Σταυρού και Στροβόλου

Περιοχή Γάλλου Πρέσβη

Λακατάμια Μεταξύ της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και της Οδού Ιπποκράτους μέχρι τα όρια του Αεροδρομίου Λακατάμιας



Λεμεσός

Λεμεσός – Μέσα Γειτονιά – Άγιος Αθανάσιος

Νότια της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου

Εκατέρωθεν των Οδών Αγίου Αθανασίου και Γεώργιου Γρίβα Διγενή

Λάρνακα

Περιοχές μεταξύ Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, Οδού Χρυσοπολιτίσσης, Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού έως τον κυκλικό κόμβο λιμανιού

Αμμόχωστος

Πρωταράς Περιοχή Προφήτη Ηλία Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά–Κάβο Γκρέκο μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Πρωταρά



Πάφος

Περιοχές μεταξύ των Λεωφόρων Ποσειδώνος, Αποστόλου Παύλου, Αγίων Αναργύρων και Μελίνας Μερκούρη

Η ΑΗΚ υπενθυμίζει ότι για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται προσωρινή διακοπή ρεύματος, η οποία δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.