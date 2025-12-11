Το ΑΚΕΛ ανακοίνωσε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη για το 2026, υποστηρίζοντας πως «ο Προϋπολογισμός δεν απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας». Όπως ανέφερε, η Κεντρική Επιτροπή, μετά από συνεδρία της Ολομέλειάς της στην οποία συζήτησε τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026, αποφάσισε ομόφωνα όπως τον καταψηφίσει.

Το κόμμα σημείωσε ότι, παρά τη βελτίωση ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών, ο προϋπολογισμός συνεχίζει να εξυπηρετεί «μια διαχειριστική λογική που βελτιώνει ορισμένους οικονομικούς δείκτες, χωρίς να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας». Η απόφαση, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, στηρίζεται στη συνολική αξιολόγηση της πραγματικής εικόνας της κυπριακής οικονομίας, καθώς και στις προτεραιότητες που ακολουθεί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Επισήμανε ακόμη ότι «πίσω από τις θετικές αξιολογήσεις βρίσκεται η πραγματική εικόνα μιας οικονομίας που μεγεθύνεται, χωρίς όμως να μετασχηματίζεται προς όφελος των πολλών», ενώ έκανε λόγο για αύξηση των ανισοτήτων, στάσιμη αγοραστική δύναμη των μισθών και κρίση του κόστους διαβίωσης που δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά.

Το ΑΚΕΛ υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 «δεν δίνει λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα όπως είναι η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια, η απρόσιτη στέγη και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών». Κατά την εκτίμησή του, η κυβέρνηση συνεχίζει «στο ίδιο μοτίβο χωρίς να δίνει απαντήσεις στην ενεργειακή ανασφάλεια, στις καθυστερήσεις κρίσιμων έργων, στην έλλειψη περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων, στην υποτονική ψηφιακή μετάβαση, την κοινωνικά άδικη πράσινη μετάβαση και την επικίνδυνη συγκέντρωση της αγοράς σε τομείς όπως είναι οι τράπεζες, η ενέργεια και η υγεία».

Όπως σημείωσε, θα συνεχίσει να διεκδικεί «την πραγματική ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων καθώς και μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου που παράγεται». Προσέθεσε ότι θα επιμένει «στην ανάγκη αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων της χώρας, έτσι ώστε η οικονομία να υπηρετεί τους ανθρώπους και το περιβάλλον».