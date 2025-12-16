Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να βοηθήσει να «ξυπνήσει ο γίγαντας της ενιαίας αγοράς», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, Κέρστιν Γιόρνα μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, την Τρίτη.

Η Επιτροπή συζητούσε την Έκθεση Ντράγκι. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, επισήμανε την ανάγκη τα εθνικά κοινοβούλια να συμβάλουν στην εφαρμογή των δράσεων που απορρέουν από την Έκθεση. Τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουμε προς την υλοποίηση των εισηγήσεων της Έκθεσης Ντράγκι και κάλεσε την Κομισιόν να κινηθεί γρήγορα στην αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την εφαρμογή της Έκθεσης.

Η κ. Γιόρνα παρομοίασε την οικονομία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς με έναν «κοιμώμενο γίγαντα» με ΑΕΠ €3 τρισεκατομμυρίων. Αναφερόμενη σε ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία της ΕΕ, σημείωσε ότι η καινοτομία δεν καταλήγει στην αγορά, μίλησε για τις εξαρτήσεις της ΕΕ από πρώτες ύλες, την ενεργειακή έκθεση, καθώς και την εργαλειοποίηση και τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Ήρθε η ώρα να ξυπνήσει ο γίγαντας», είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει να δράσουμε με βάση την Έκθεση Ντράγκι. «Χρειαζόμαστε την Κύπρο και την Προεδρία της για να ξυπνήσει ο γίγαντας», τόνισε.

Δίνοντας παραδείγματα για τις δράσεις της Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ότι υπάρχει πλέον η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οικονομικής Ασφάλειας, με κοινή ανάλυση κινδύνων και εργαλειοθήκη για το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε τη διαφοροποίηση και να δώσουμε στις τεχνολογίες την ευκαιρία να φτάσουν στην αγορά.

«Έγινε πολύ σαφές ότι χρειαζόμαστε πολιτική για τη διασφάλιση των προμηθειών, μια πολιτική βασισμένη στην προώθηση έργων και επενδύσεων», είπε, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή έχει επιλέξει 29 έργα στους τομείς των σπάνιων γαιών, των μπαταριών και των υλικών για άμυνα. Τα 29 αυτά έργα, εάν υλοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί, «τότε το 2029 θα μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας σε αυτούς τους τομείς», εκτίμησε η ίδια.

Για την ενέργεια, η κ. Γιόρνα υπογράμμισε την πορεία της Ευρώπης προς την απανθρακοποίηση. «Ο ήλιος και ο άνεμος είναι οι μόνες πηγές ενέργειας που έχουμε στην Ευρώπη», προειδοποίησε, εξηγώντας ότι η απανθρακοποίηση σημαίνει χαμηλότερο κόστος ενέργειας και καμία εξάρτηση. «Απαιτούνται επενδύσεις. Πρέπει να εστιάσουμε και να κινητοποιήσουμε επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει νόημα μακροπρόθεσμα», επέμεινε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ, την οποία η Επιτροπή θα παρουσιάσει κατα τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. «Θα εξετάσουμε την ΑΟΖ μας, η οποία είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη χερσαία μας έκταση στην Ευρώπη. Μπορούμε να τη διασφαλίσουμε; Όχι. Δεν έχουμε τα πλοία ή τα drones για να περιπολούμε και να συντηρούμε καλώδια και αγωγούς», είπε, προσθέτοντας ότι «θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτόν τον εξοπλισμό ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύουμε και να αξιοποιούμε την ΑΟΖ μας».

Για την απλούστευση των διαδικασιών, ανέφερε ότι προχωρούν δύο νομοθετήματα. Το πρώτο είναι ο Νόμος Επιτάχυνσης (Accelerator Act) και το δεύτερο η Μεταρρύθμιση των Δημοσίων Συμβάσεων. Σημείωσε τη σημασία αυτών των νομοθεσιών, οι οποίες θα υπερισχύουν των εθνικών διαδικασιών.

Η κ. Γιόρνα πρόσθεσε επίσης ότι, βάσει μελέτης, η Επιτροπή έχει εντοπίσει «τα 10 πιο ανόητα οικονομικά εμπόδια». Τα επτά προέρχονται από τα κράτη μέλη και τα τρία από την ΕΕ. «Βασιζόμαστε στην Κυπριακή Προεδρία για να μας βοηθήσει να ξυπνήσουμε τον γίγαντα της ενιαίας αγοράς», υπογράμμισε, προκειμένου να αφαιρεθούν αυτά τα εμπόδια.

Η Γενική Διευθύντρια της Κομισιόν για την Εσωτερική Αγορά είπε ότι η ΕΕ δεν αφορά πλέον μόνο τη θέσπιση κανόνων. «Αφορά τη δημιουργία συνθηκών επένδυσης, τη διάθεση των σωστών χρηματοδοτικών εργαλείων», είπε, αναφερόμενη σε ένα νέο εργαλείο, το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Όπως εξήγησε, για πρώτη φορά «τα χρήματα πηγαίνουν στα έργα και όχι το αντίθετο». Η κ. Γιόρνα σημείωσε ότι «θα απαιτηθεί μεγάλη αποφασιστικότητα από την Κυπριακή Προεδρία για να διαπραγματευτεί» το ταμείο αυτό, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με €451 δισεκατομμύρια για επτά χρόνια. Επιπλέον, εκτίμησε ότι με τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, η συνολική επένδυση του ταμείου ανταγωνιστικότητας θα μπορούσε να είναι δεκαπλάσια.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, υποστήριξε ότι η ΕΕ χρειάζεται να διαμορφώσει την πολιτική της αρχιτεκτονική, ώστε να «ξυπνήσει ο γίγαντας». «Στην Ευρώπη έχουμε 27 εθνικές πολιτικές και εξηγήσατε τα εμπόδια, ακόμη και στην εσωτερική αγορά της ΕΕ», είπε, κατονομάζοντας την υπερρύθμιση και τη γραφειοκρατία ως εμπόδια.

Για τη μεταποίηση, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι «δεν προγραμματίσαμε έγκαιρα και ενδέχεται να ξεμείνουμε από πρώτες ύλες». Επιπλέον, σημείωσε ότι η ΕΕ είναι μια γηράσκουσα ήπειρος και θα αντιμετωπίσει πολύ σύντομα σοβαρά προβλήματα. «Βλέπουμε σε όλη την ΕΕ ανθρώπους κατά της μετανάστευσης. Την ίδια στιγμή, χωρίς εργατικά χέρια θα δυσκολευτούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστική οικονομία». Τόνισε ότι η ΕΕ χρειάζεται ισχυρότερη ηγεσία που θα «ξυπνήσει τον γίγαντα και θα μπορεί να ανταγωνιστεί».

Τέλος, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «είναι ευλογία για την ΕΕ», ως καμπανάκι αφύπνισης για την Ευρώπη ώστε να λύσει τα προβλήματά της και να γίνει ανταγωνιστική.

Εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ σημείωσε την επιτακτική ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς αυτές αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Κύπρο και αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις.

Εκπρόσωπος της ΟΕΒ είπε ότι η έκθεση Ντράγκι αποτελεί σημαντική ευκαιρία, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις να μεταφραστούν σε ρεαλιστικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της ΣΕΚ ανέφερε ότι η έκθεση Ντράγκι καλύπτει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. «Επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό αυτά που λέει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και η ΣΕΚ ότι χρειάζονται επενδύσεις σε έρευνα, καινοτομία, αναβάθμιση εργατικού δυναμικού, δεξιοτήτων, κατάρτισης, ψηφιακής μετάβασης και να διατηρηθεί η ισορροπία και η κοινωνική συνοχή», σημείωσε.

Τέλος, εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σημείωσε ότι η ΕΠΑ συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις και υποστηρίζει μια ισορροπημένη μεταρρύθμιση, που δεν θίγει τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας. «Η ΕΠΑ συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή, για επιβολή δικαίου ανταγωνισμού και για ψηφιακές αγορές και ξένες επιδοτήσεις», ανέφερε.

Σε δήλωσή του, μετά την συνεδρία της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, είπε ότι η Ευρώπη «τρέχει να καλύψει» το κενό ανταγωνιστικότητας που έχει σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας.

«Η ενημέρωση που είχαμε ήταν στη βάση των εισηγήσεων Ντράγκι. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι η μη ανταγωνιστικότητα, η γραφειοκρατία, τα εμπόδια που εκφράζονται στη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και επενδυτών εντός της ΕΕ», ανέφερε, λέγοντας ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να καταπολεμηθεί «αυτός ο γίγαντας της γραφειοκρατίας και των εμποδίων», υπογράμμισε.

Ο κ. Χατζηγιάννη πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι έχουμε μείνει πίσω από ερευνητικά και επιστημονικά αποτελέσματα «προσδίδει μια ανησυχία, ότι αυτή η αδυναμία δεν μπορεί εύκολα να καλυφθεί, ενώ η ΕΕ στο σύνολό της έχει τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις».

Επίσης, σημείωσε ότι θίχτηκε και το δομικό χαρακτηριστικό της ΕΕ, όπου οι συζητήσεις γίνονται σε πολλές κυβερνήσεις, θεσμούς, επίπεδα στη λήψη αποφάσεων. «Πολλοί συζητούν, για άλλα ο καθένας, χωρίς να υπάρχει εκείνη η σύγκλιση σε ένα χρονοδιάγραμμα που απαιτούν οι διεθνείς εξελίξεις και η ανταγωνιστικότητα», επισήμανε.

ΚΥΠΕ