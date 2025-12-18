Κενό συντονισμού και απουσία συνεχούς, ξεκάθαρης εικόνας για την πορεία των δημόσιων έργων εντοπίζει ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου (ΔΣΚ), Μιχάλης Περσιάνης, προειδοποιώντας ότι οι αδυναμίες στην παρακολούθηση και εποπτεία ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους μέχρι το 2028.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Περσιάνης κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι έργα τα οποία εμφανίζονται ως ολοκληρωμένα εξακολουθούν να φέρουν κονδύλια στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει λογική εξήγηση, σημείωσε, ωστόσο, ότι «η πραγματική ανησυχία προκύπτει από το ότι δεν φαίνεται να υπάρχει στενή παρακολούθηση και συνεχής, ξεκάθαρη εικόνα γενικότερα των έργων του δημοσίου».

Όπως επεσήμανε, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον συντονισμό, ιδιαίτερα σε έργα στα οποία εμπλέκονται περισσότερα από ένα Τμήματα ή Υπουργεία.

Ερωτηθείς κατά πόσο αυτές οι αδυναμίες μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή υπερβάσεις κόστους, ο Πρόεδρος του ΔΣΚ απάντησε ότι «ακριβώς αυτή είναι η ανησυχία». Σύγκρινε τη διαχείριση των δημόσιων έργων με τις πρακτικές του ιδιωτικού τομέα, όπου τίθενται σαφή χρονοδιαγράμματα και υπάρχει μηνιαία αξιολόγηση της προόδου, ώστε να ενεργοποιείται έγκαιρα «συναγερμός» σε περίπτωση καθυστερήσεων. «Είναι θέμα παρακολούθησης και εποπτείας η αδυναμία μας», ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Περσιάνης σημείωσε την ανάγκη δημιουργίας κεντρικού μηχανισμού και ειδικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα καταγράφεται σε μηνιαία βάση η πορεία των έργων και των δαπανών τους. Όπως εξήγησε, με σχετική κωδικοποίηση θα αποτυπώνεται η κατάσταση τόσο του χρονοδιαγράμματος όσο και της δαπάνης, δίνοντας έγκαιρη εικόνα και στην πολιτική ηγεσία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι σήμερα σε αρκετά έργα δεν υπάρχει σαφής λογοδοσία για τις καθυστερήσεις, καθώς εμπλέκονται πολλοί φορείς με διαφορετικούς συντονιστές, χωρίς να υπάρχει «τελικός ιδιοκτήτης» του έργου.

«Η πλατφόρμα θα δημιουργήσει έγκαιρη ορατότητα στο πού υπάρχει κίνδυνος να πάμε στραβά», ανέφερε.

Όπως τόνισε, υπάρχει ανάγκη για άμεσο και έγκαιρο εντοπισμό όχι μόνο των έργων που ήδη καθυστερούν, αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο να καθυστερήσουν.

«Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία να εντοπίζει τα προβλήματα πριν διογκωθούν, ώστε αυτά να μην πολιτικοποιούνται κάτι που δυσχεραίνει και την επίλυσή τους», είπε.

Πρόσθεσε πως σήμερα επειδή η πολιτική ηγεσία αντιλαμβάνεται τα προβλήματα πολύ αργά, το ζήτημα πολιτικοποιείται – ενώ είναι πρακτικό – και όταν πολιτικοποιηθεί είναι πολύ πιο δύσκολο να επιλυθεί.

Καλός αλλά με υψηλή αβεβαιότητα ο Προϋπολογισμός

Τα θετικά στοιχεία της οικονομίας επιβεβαιώνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2026, ωστόσο χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και απαιτεί στενή παρακολούθηση, ανέφερε, εξάλλου, στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ο κ. Περσιάνης ανέφερε ότι «ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει τα θετικά στοιχεία της οικονομίας, στηρίζεται πάνω στη θετική πορεία της οικονομίας», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε σχέση με μια σειρά παραγόντων, τόσο εξωγενών όσο και ενδογενών, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση.

«Είναι ένας καλός προϋπολογισμός αλλά γεμάτος αβεβαιότητα και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση των εξελίξεων», είπε.

Όπως σημείωσε, η βασική ανησυχία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν αφορά τόσο το συνολικό ύψος των δαπανών, όσο την κατανομή τους. Επισήμανε ότι οι ανελαστικές δαπάνες αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, καθώς σε περίπτωση ακόμη και μικρής απόκλισης ή «στραβοπατήματος» δεν υπάρχει ουσιαστικό περιθώριο ανακατανομής δαπανών.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, ο κ. Περσιάνης ανέφερε ότι αυτές μετριάζονται από το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πτωτική τροχιά, γεγονός που δημιουργεί περιθώριο δράσης σε εκείνο το επίπεδο.

«Επειδή όμως είναι ψηλή η αβεβαιότητα και πολλά τα απρόβλεπτα των επόμενων ετών πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να κρατούμε μια προσεκτική στάση», κατέληξε.