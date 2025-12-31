Ανακοίνωση για τη δωρεάν ανταλλαγή τραπεζογραμματίων λεβ σε ευρώ εξέδωσαν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, ενόψει της ένταξης της Βουλγαρία στην ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026. Στη διαδικασία συμμετέχει και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανταλλαγή θα πραγματοποιείται χωρίς χρέωση από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 2 Μαρτίου 2026, με βάση την καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 1 ευρώ = 1,95583 λεβ.

Το ανώτατο όριο ανταλλαγής ορίζεται στα 2.000 λεβ ανά άτομο και ανά συναλλαγή ημερησίως. Για σκοπούς ταυτοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν δελτίο ταυτότητας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Κέρματα λεβ δεν θα ανταλλάσσονται.

Ανταλλάξιμα τραπεζογραμμάτια λεβ

Τα τραπεζογραμμάτια που γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή είναι τα εξής:

BGN 5 : 1999, 2009, 2020

: 1999, 2009, 2020 BGN 10 : 1999, 2008, 2020

: 1999, 2008, 2020 BGN 20 : 1999, 2007, 2020

: 1999, 2007, 2020 BGN 50 : 1999, 2006, 2019

: 1999, 2006, 2019 BGN 100: 2003, 2018

Ώρες εξυπηρέτησης

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08:30 – 13:30.