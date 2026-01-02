Το ΚΕΒΕ δηλώνει παρών και στηρίζει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια, θέτοντας την εμπειρία, τη γνώση και το δίκτυό του στη διάθεση της Πολιτείας, αναφέρει το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ.

Το ΚΕΒΕ εκφράζει «τα θερμά του συγχαρητήρια» προς την Κυβέρνηση και την Κυπριακή Πολιτεία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Προεδρία αυτή αποτελεί σημαντική εθνική ευθύνη αλλά και μια ουσιαστική ευκαιρία για την Κύπρο να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και μεγάλων μετασχηματισμών για την ευρωπαϊκή οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή», αναφέρει.

Ως «ο κατεξοχήν θεσμικός εκπρόσωπος της κυπριακής επιχειρηματικότητας», το ΚΕΒΕ, «δηλώνει παρών και στηρίζει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια, θέτοντας την εμπειρία, τη γνώση και το δίκτυό του στη διάθεση της Πολιτείας».

«Πιστεύουμε ότι η στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της Προεδρίας και για την ανάδειξη του ρόλου της Κύπρου ως αξιόπιστου και παραγωγικού εταίρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτει.

Εύχεται επίσης «κάθε επιτυχία στο έργο της Κυβέρνησης και όλων όσοι εργάζονται για την επιτυχή άσκηση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, προς όφελος της χώρας μας και της Ευρώπης συνολικά».

ΚΥΠΕ