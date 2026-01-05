Στο ξεκίνημα του νέου οικονομικού κύκλου, οι αναλυτές στρέφουν το βλέμμα στις προβλέψεις για την ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στις ευρωπαϊκές οικονομίες, προσπαθώντας να αναδείξουν ποιες χώρες θα διακριθούν στην ανάπτυξη. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες αναμένεται να ενισχύσουν την παγκόσμια ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Παρόλα αυτά, οι κίνδυνοι για την παραγωγή παραμένουν συμπεριλαμβανομένης της αποδυνάμωσης των αγορών εργασίας.

Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη ποικίλλουν επίσης σημαντικά μεταξύ των χωρών με τις αλλαγές να συνδέονται κυρίως με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Γενικά οι αναλυτές σκιαγραφούν για το 2026 ένα περιβάλλον σταθεροποίησης και σταδιακής βελτίωσης για την ευρωζώνη, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς επενδυτές στρέφονται σε πιο προσεκτικές και ποιοτικές επιλογές. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, παρότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ώριμο στάδιο του κύκλου, η Ευρώπη εμφανίζει ενδείξεις ανάκαμψης που καθιστούν τα ευρωπαϊκά assets πιο ελκυστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνει σε χαλαρή κατεύθυνση, κάτι που αναμένεται να στηρίξει τόσο την κατανάλωση όσο και τις επιχειρηματικές επενδύσεις μέσα στο 2026.

Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ υποδηλώνουν ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη προβλέπεται να υστερήσει σε σχέση με τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, τις ΗΠΑ και την Κίνα, το 2025. Αλλά τι επιφυλάσσει το μέλλον για το 2026 και το 2027; Και πως θα τα πάνε τα κράτη της Ευρωζώνης; Η γενική εικόνα δείχνει μια ήπια επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για την Ε.Ε. συνολικά, με κάποιες χώρες να εμφανίζουν ισχυρότερους ρυθμούς από άλλες, και άλλες να καταγράφουν πιο μέτρια πορεία.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις, το συνολικό πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αυξηθεί περίπου κατά 1,4 % τόσο το 2025 όσο και το 2026, σε ένα περιβάλλον όπου οι δημοσιονομικές πιέσεις και η διεθνής αβεβαιότητα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις οικονομικές επιδόσεις. Ουσιαστικά, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην ευρωζώνη προβλέπεται να επιβραδυνθεί ελαφρώς από 1,3% το 2025 σε 1,2% το 2026, πριν αυξηθεί στο 1,4% το 2027.

Το 2026, μεταξύ των 27 ευρωπαϊκών χωρών, η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να κυμανθεί 3,4% στην Πολωνία, 3,1% στην Κύπρο και την Λιθουανία. Αυτές οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες είναι οι μόνες που προβλέπεται να ξεπεράσουν τον παγκόσμιο μέσο όρο του 2,9% και μέσα σ’ αυτές περιλαμβάνεται και η κυπριακή οικονομία. Στον αντίποδα, η Αυστρία και η Φινλανδία (θα έχουν και οι δύο ανάπτυξή 0,9%) και ακολουθεί η Ιταλία με 0,6%. Είναι οι μόνες χώρες με ανάπτυξη κάτω του 1%. Η Γερμανία και η Γαλλία προβλέπεται να αναπτυχθούν κατά 1%. Στις υπόλοιπες χώρες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να είναι 3,1% στην Λιθουανία, 2,9% στην Εσθονία, 2,6% στην Σουηδία, 2,3% στην Σλοβενία, 2,2% στην Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, 2,1% Λετονία, 2% Τσεχία και Δανία.