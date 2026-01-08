Με αρκετές ιδιαιτερότητες συνέρχεται αύριο Παρασκευή το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Κατ’ αρχάς, πρόκειται για την πρώτη συνεδρία του Σώματος εδώ και μήνες. Κατά δεύτερο, πρόκειται για την πρώτη συνεδρία στην οποία θα προεδρεύσει ο νέος υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας. Και τρίτο, πρόκειται για την πρώτη φορά κατά την οποία θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι εργοδότες και συντεχνίες, μετά την απόφαση για τον κατώτατο μισθό.

Το γεγονός ότι και οι δυο πλευρές έχουν εκφράσει έντονα παράπονα για το ποσό στο οποίο καθορίστηκε ο κατώτατος μισθός, καθιστά αυτόματα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη συνεδρία. Από πλευράς συντεχνιών υπενθυμίζεται ότι έχει ζητηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται ότι θα τεθεί το αίτημα για άμεσες αλλαγές στο διάταγμα.

Αναλυτικότερα, τα βασικά θέματα τα οποία θέτουν στο τραπέζι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα οποία ήδη έχουν σταλεί με σχετικό υπόμνημα προς τον ΠτΔ συνοψίζονται σε τέσσερα σημεία, εκ των οποίων το ένα είναι ασφαλώς ο κατώτατος μισθός.

Συγκεκριμένα:

(α) Το πρώτο, όπως έχει αναφερθεί, είναι ο κατώτατος μισθός.

(β) Το δεύτερο είναι το θέμα των αλλοδαπών εργαζόμενων από τρίτες χώρες, με τις συντεχνίες να σημειώνουν ότι η εργοδοτική πλευρά εφαρμόζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν, να υπάρχει πλήρης απορρύθμιση της αγοράς εργασίας σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας.

(γ) Επόμενο, το θέμα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε περισσότερους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και της διασύνδεσης της υποβολής προσφορών για έργα του δημοσίου με την εφαρμογή από πλευράς εργοδότη συλλογικών συμβάσεων.

(δ) Τέλος, την άμεση προώθηση του συστήματος Εργάνη 2, το οποίο θα επιφέρει καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο στην αγορά εργασίας και θα μειώσει δραστικά τις όποιες παρανομίες.

Από την άλλη, η πλευρά των εργοδοτών δεν παραλείπει με τη σειρά της να εκφράζει την έντονη διαφωνία της με το ύψος στο οποίο καθορίστηκε ο κατώτατος μισθός, με την ΟΕΒ να προειδοποιεί για αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, επεξηγώντας πως η αύξηση του κατώτατου σε αυτό τον αριθμό θα έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση των τιμών, αλλά θα προκαλέσει και προβλήματα βιωσιμότητας σε αρκετές επιχειρήσεις.

Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μπορεί ο κατώτατος να ορίστηκε στα 1.088 ευρώ, αλλά το κόστος για τον εργοδότη φτάνει στα 1.255 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, η ΟΕΒ υπογραμμίζει ότι μπορεί να έχουν εκφραστεί διαφωνίες, όμως η συζήτηση για τον κατώτατο έχει λήξει με την έκδοση του διατάγματος. «Τυχόν αποδοχή της απαίτησης των Συντεχνιών για αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού που καθορίστηκε από 1/1/2026, θα ισοδυναμούσε με κατάργηση των κανόνων της τριμερούς συνεργασίας και θα οδηγούσε τις εργασιακές σχέσεις σε «χάος», ανέφερε προ ημερών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.