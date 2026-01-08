Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ και πληρωμής του οφειλόμενου ΦΠΑ, καθώς και της Δήλωσης INTRASTAT, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τις 14 Ιανουαρίου 2025 η υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ και η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2024, καθώς και η υποβολή της Δήλωσης INTRASTAT για τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Χρηματικές επιβαρύνσεις μετά την προθεσμία

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι μετά τις 14/01/2025 τόσο η υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ και η πληρωμή τυχόν οφειλόμενου ΦΠΑ, όσο και η υποβολή της Δήλωσης INTRASTAT, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες χρηματικές επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

Μη έγκαιρη υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ : €100

: Μη έγκαιρη πληρωμή οφειλόμενου ΦΠΑ : πρόσθετος φόρος 10% επί του οφειλόμενου ποσού

: επί του οφειλόμενου ποσού Μη έγκαιρη υποβολή Δήλωσης INTRASTAT: €15

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί τους φορολογουμένους να τηρήσουν τη νέα προθεσμία, ώστε να αποφύγουν πρόσθετα πρόστιμα και επιβαρύνσεις.