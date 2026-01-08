Χωρίς τέλος χαρτοσήμου θα είναι τα έγγραφα που συντάσσονται και υπογράφονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήμα Φορολογίας, καθώς, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, τα χαρτόσημα καταργούνται.

Όπως διευκρινίζεται, έγγραφα που συντάχθηκαν και υπογράφηκαν έστω και από ένα συμβαλλόμενο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 εξακολουθούν να υπόκεινται κανονικά σε τέλος χαρτοσήμου, όπως αυτό προβλέπεται στους περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 έως 2025, και θα πρέπει να χαρτοσημαίνονται με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Φορολογίας σημειώνει ότι οι Αδειούχοι Αντιπρόσωποι Πώλησης Χαρτοσήμων μπορούν να συνεχίσουν να πωλούν αποκλειστικά τα χαρτόσημα που ήδη διαθέτουν, ώστε να εξυπηρετούνται τα έγγραφα που εξακολουθούν να υπάγονται σε τέλος χαρτοσήμου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η καταβολή τελών βάσει νομοθεσιών άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών ή Τμημάτων δύναται να συνεχιστεί με τη χρήση των υφιστάμενων χαρτοσήμων που κυκλοφορούν στην αγορά, μέχρι την οριστική ρύθμιση νέων διαδικασιών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές.