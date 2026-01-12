Αυξήθηκαν τις τελευταίες μέρες τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ της Ελλάδας για την ανάγκη ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο κατά τουλάχιστο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, για να μπορέσει να διαχειριστεί τις δαπάνες περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια για διασυνδέσεις των νησιών με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Αν στα μελλοντικά έξοδα του ΑΔΜΗΕ περιληφθεί και η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΔΜΗΕ φτάνουν τα έξι δισεκατομμύρια.

Πριν μερικές μέρες, το διοικητικό συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ ενέκρινε το ομόλογο (δάνειο) 300 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, το οποίο, όπως επισημαίνει το energypress.gr αποτελεί την τελευταία προγραμματισμένη χορήγηση από τράπεζες που μπορεί ο ΑΔΜΗΕ να εξυπηρετήσει χωρίς αύξηση κεφαλαίου. Για οποιοδήποτε άλλο δάνειο θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι προχώρησε τις διαδικασίες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δημοσιεύματα σε ελλαδικές ιστοσελίδες που καλύπτουν τα ενεργειακά θέματα της χώρας αναφέρουν πως μελετάται πλέον το ενδεχόμενο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ να γίνει με λεφτά μόνο των σημερινών μετόχων (το ελληνικό Δημόσιο και ο κινεζικός κολοσσός State Grid), χωρίς δηλαδή να χρειαστεί η είσοδος νέου επενδυτή, τουλάχιστον προς το παρόν.

Όπως γράφει το energypress.gr «παρ’ ότι την είσοδο νέου επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ είχε θέσει (σ.σ. ως ανάγκη) το Νοέμβριο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και κάποιες πληροφορίες άφηναν να εννοηθεί ότι ένας παίκτης τύπου BlackRock θα ήταν ο ιδανικός δυτικός «μνηστήρας» στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται τρόπος η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να γίνει ακόμη και από τους σημερινούς μετόχους. Τόσο γιατί, όπως λέγεται, η ελληνική Κυβέρνηση για πολλούς και ευνόητους λόγους θέλει σε αυτή τη φάση να παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο το 51% του ΑΔΜΗΕ, όσο και λόγω της πρωτοφανούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας που βιώνει ο πλανήτης».

Όμως, η ιστοσελίδα τονίζει πως «το ερώτημα “από που θα βρεθούν τα κεφάλαια” για αύξηση των μετοχών του ελληνικού Δημοσίου αποτελεί και την πιο βασική εξίσωση της συγκεκριμένης άσκησης και ίσως εξηγεί και γιατί καθυστερούν οι όποιες ανακοινώσεις».