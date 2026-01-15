Στη διάθεση των φορολογουμένων τέθηκε το «Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος», στο πλαίσιο της Φορολογικής Μεταρρύθμισης που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, το νέο εργαλείο εντάσσεται στη δέσμη μέτρων ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών και αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης της 9ης Ιανουαρίου 2026 για τη δημοσίευση της Δήλωσης για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) και του σχετικού υποστηρικτικού υλικού. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στην ειδική ενότητα «Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026» στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος.

Το εργαλείο υπολογισμού φόρου έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς και καθοδηγητικούς σκοπούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να υπολογίσουν τον φόρο εισοδήματος με βάση την προσωπική τους κατάσταση. Με την εισαγωγή εισοδημάτων ανά κατηγορία, καθώς και των σχετικών αφαιρέσεων, εκπτώσεων και απαλλαγών, το εργαλείο καλύπτει περιπτώσεις μονήρους προσώπου, οικογένειας και μονογονεϊκής οικογένειας.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται:

το ποσό φόρου εισοδήματος με βάση το φορολογικό καθεστώς πριν τη μεταρρύθμιση ,

με βάση το , το ποσό φόρου με βάση το νέο φορολογικό καθεστώς από το 2026 ,

με βάση το , καθώς και το φορολογικό όφελος που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο καθεστώτων.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι το εργαλείο λειτουργεί αποκλειστικά ως προσομοίωση και δεν υποκαθιστά την επίσημη διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το εργαλείο δεν αποθηκεύει, δεν διαβιβάζει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, καθώς όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται τοπικά κατά τη διάρκεια της χρήσης του.