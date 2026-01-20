Στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) προεδρεύει σήμερα, Τρίτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος προσερχόμενος στη συνεδρίαση, παρουσίασε την ατζέντα στον Τύπο και ανέφερε πως το Συμβούλιο θα περιμένει κατευθύνσεις από την έκτακτη Σύνοδο της Πέμπτης, ώστε οι ηγέτες να δώσουν κατευθύνσεις σχετικά με τα προτιμητέα εργαλεία αντίδρασης στους έκτακτους δασμούς των ΗΠΑ προς την ΕΕ για τη Γροιλανδία.

«Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδοτεί το πρώτο Συμβούλιο ECOFIN μετά την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω στους συναδέλφους μου τις προτεραιότητες της Κύπρου,» δήλωσε ο κ. Κεραυνός, παρουσιάζοντας την ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. «Είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας μας, επειδή, όπως γνωρίζετε, η Κύπρος υποφέρει από στρατιωτική εισβολή και κατοχή εδώ και 50 χρόνια, επομένως κατανοούμε πολύ καλά τα βάσανα του λαού της Ουκρανίας,» πρόσθεσε.

«Η σημερινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης τα συμπεράσματα για τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης για το 2026, τροποποιήσεις στην εφαρμογή του RRF και, φυσικά, την οικονομική διακυβέρνηση και οποιαδήποτε άλλα συμπεράσματα προκύψουν,» συνέχισε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι φαινομενικά η ημερήσια διάταξη είναι χαλαρή.

Ερωτώμενος από το ΚΥΠΕ σχετικά με την συζήτηση του πακέτου αντιμετρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον των ΗΠΑ που τελεί υπό αναστολή, ο Υπουργός εκτίμησε ότι θα υπάρξουν τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων, ωστόσο αναμένονται οι κατευθύνσεις από την έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Πέμπτης. «Μπορεί να γίνουν κάποιες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, αλλά όπως ήδη έχω πει, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των αρχηγών κρατών, και τότε θα έχουμε και μία συγκεκριμένη βάση και κατεύθυνση, με την οποία στην συνέχεια μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις σε βάθος και να δούμε και τι μέτρα θα μπορούσαμε να πάρουμε ως ΕΕ» είπε.

Κλείνοντας, ο Υπουργός επισήμανε ότι «το σημαντικό μήνυμα είναι ότι η ΕΕ πρέπει να μείνει ενωμένη και παραμένουμε προσηλωμένοι στη διεθνή νομοθεσία, στους διεθνείς κανονισμούς και στην κυριαρχία των κρατών».

ΚΥΠΕ