Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοίνωσε την ανάθεση της έκδοσης ευρώ-ονομασμένου ομολόγου αναφοράς διάρκειας 10 ετών (Reg S), με λήξη τον Ιανουάριο του 2036, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής της στρατηγικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Δημοκρατία, η οποία αξιολογείται με A3 και σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, με A- και θετικές προοπτικές από τη S&P, με A- και θετικές προοπτικές από τη Fitch, καθώς και με A και σταθερές προοπτικές από τη DBRS, ανέθεσε τον ρόλο των Κοινών Αναδόχων (Lead Managers) στις Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Société Générale.

Η συναλλαγή προβλέπεται να εκδοθεί σε εγγεγραμμένη μορφή, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της Δημοκρατίας, ενώ η έναρξή της αναμένεται στο άμεσο μέλλον, υπό την προϋπόθεση των επικρατουσών συνθηκών στις αγορές.

Στη συναλλαγή θα συμμετάσχει επίσης η Τράπεζα Κύπρου με τον ρόλο του Συν-Διαχειριστή (Co-Manager).