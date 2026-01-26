Τη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο να εξοπλιστεί ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να παραμείνει βιώσιμος και ανταγωνιστικός, ανέδειξε τη Δευτέρα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, σε δηλώσεις της πριν από την έναρξη του πρώτου Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες.

Η Υπουργός, η οποία θα παρουσιάσει στους ομολόγους της τους στόχους του προγράμματος εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας, σημείωσε ότι η ανάληψη της Προεδρίας γίνεται σε μια περίοδο ουσιαστικών προκλήσεων για την Ευρώπη και τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι η Λευκωσία έχει δεσμευτεί να εργαστεί για λύσεις με άμεσα και θετικά αποτελέσματα για τους αγρότες.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν τόσο το πρόγραμμα της ομάδας εργασίας για την Αγροτική Πολιτική, όσο και το συνολικό πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας. «Ο στόχος μας είναι σαφής: μια Ευρώπη πιο αυτόνομη, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, ανοιχτή στον κόσμο, με τη γεωργία να διαδραματίζει κομβικό ρόλο», υπογράμμισε.

Στην ατζέντα της Δευτέρας, σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, περιλαμβάνονται τρία βασικά θέματα: η στρατηγική για τη βιοοικονομία, η τροποποίηση των κανονισμών για τη βιολογική γεωργία και η έναρξη της ομάδας εργασίας για τους ελέγχους εισαγωγών. Όπως σημείωσε, όλα τα θέματα συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το Συμβούλιο, αν και μακρύ, θα είναι παραγωγικό.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία ΕΕ–Mercosur και το ενδεχόμενο επιπτώσεων στο πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας, η Υπουργός ανέφερε ότι οι σχετικές διαδικασίες ακολουθήθηκαν κανονικά και ότι για τους Υπουργούς Γεωργίας προτεραιότητα αποτελούν οι διασφαλίσεις για τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συζήτηση της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο των εισαγωγών.

Η κ. Παναγιώτου ξεκαθάρισε ότι η παραπομπή της Συμφωνίας δεν επηρεάζει την υλοποίηση του προγράμματος της Προεδρίας, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ των θεσμών. Τόνισε επίσης ότι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο θα προχωρήσουν, καθώς συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, αλλά και με τη στήριξη των ίδιων των αγροτών.

Σε ό,τι αφορά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027, η Υπουργός αναγνώρισε τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών, σημειώνοντας ότι στόχος της Προεδρίας είναι η εξεύρεση ισορροπίας και η διαμόρφωση μιας ισχυρής ΚΑΠ που θα βοηθήσει τους αγρότες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μακρά διαδικασία, «έναν μαραθώνιο», με τελικό ζητούμενο τη διασφάλιση της συνέχισης της αγροτικής παραγωγής στην Ευρώπη.