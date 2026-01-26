Το 2027 αναμένεται να εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς η Κυβέρνηση θα είναι σε θέση να καταθέσει τα σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή τον ερχόμενο Ιούνιο.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούτας δήλωσε πως είχε λεχθεί πως τα νομοσχέδια για το συνταξιοδοτικό θα υποβάλλονταν στο Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, κάτι, όπως είπε, που ήταν αδύνατο να γίνει.

Σημείωσε πως έγιναν 12 συναντήσεις με κοινωνικούς εταίρους, στους οποίους επεξηγήθηκε η αναλογιστική μελέτη, προσθέτοντας πως στην τελευταία συνεδρία του εργατικού συμβουλευτικού σώματος κλήθηκαν οι ανώτερες ηγεσίες των οργανώσεων να καταθέσουν τις θέσεις τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, είπε, τα νομοσχέδια θα οδηγηθούν για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία, θα τα εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθούν στη Βουλή. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος θα αυξηθούν οι συντάξεις, καθώς και άλλα συναφή επιδόματα. Ο κ. Μουσιούτας είπε πως δεν γνωρίζει το ύψος των αυξήσεων, επισημαίνοντας όμως ότι θα αφορούν όλους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε πως το χρέος του Κράτους προς το ΤΚΑ, καθώς και στα ταμεία αδειών, για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας εργοδότη και πλεονασμού ανέρχονται στα €12.8 δισ., από τα οποία τα €11.3 δισ. αφορούν το ΤΚΑ και τα υπόλοιπα τα άλλα ταμεία.

Όπως είπε ο υπουργός, με το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση θα καθορίζεται και η επενδυτική πολιτική του ταμείου, θα καθορίζεται η αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το ταμείο, καθώς και ο τρόπος διοίκησης του ταμείου από ειδικό σώμα. Επε ακόμα πως όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα ενημερώθουν και τα κόμματα, επισημαίνοντας πως εάν εγκριθεί η νέα νομοθεσία εντός 2026 τότε θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2027.