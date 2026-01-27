Αύξηση 4,8% στις ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2025 κατέγραψε η Κύπρος σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των προμηθειών πετρελαίου σε πλοία και αεροπλάνα, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 90,3% και 13% αντίστοιχα. Θετική εικόνα παρουσίασαν επίσης οι πωλήσεις ασφάλτου, κηροζίνης, πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου, βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ, με πτώση 52,9% και 12% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών αυξήθηκαν το 2025 κατά 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αύξηση και τον Δεκέμβριο

Κατά τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών ανήλθαν σε 123.274 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 4,9% σε ετήσια βάση. Ενισχυμένες ήταν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία και αεροπλάνα, καθώς και οι πωλήσεις ασφάλτου, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Στον αντίποδα, καταγράφηκε πτώση στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ και μικρή μείωση στο υγραέριο.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 5,7%, φθάνοντας τους 64.311 τόνους.

Σε μηνιαία βάση, οι ολικές πωλήσεις τον Δεκέμβριο παρουσίασαν αύξηση 2,8% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, με άνοδο στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα και πλοία.

Τέλος, τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 ήταν μειωμένα κατά 7,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.