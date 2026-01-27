Αύξηση 17,8% κατέγραψαν το 2025 τα θηλυκά πουλερικά για αυγοπαραγωγή, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των πουλερικών αυγοπαραγωγής ανήλθε το 2025 σε 657.870, έναντι 558.540 το 2024, αποτυπώνοντας ενίσχυση της δυναμικότητας του κλάδου.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα πουλερικά για πάχυνση, τα οποία αυξήθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση. Ο συνολικός τους αριθμός διαμορφώθηκε σε 14.850.360 το 2025, από 14.222.300 το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, αύξηση 3,2% κατέγραψαν τα αυγά εκκόλαψης πουλερικών ορνιθώνος που τοποθετήθηκαν για επώαση, τόσο για αυγοπαραγωγή όσο και για κρεατοπαραγωγή. Τα αυγά για αυγοπαραγωγή έφθασαν τα 907.030, έναντι 879.140 το 2024, ενώ τα αυγά για κρεατοπαραγωγή ανήλθαν σε 18.588.900, από 18.006.820 ένα χρόνο νωρίτερα.

Εικόνα Δεκεμβρίου

Τον Δεκέμβριο 2025, τα πουλερικά για αυγοπαραγωγή ανήλθαν σε 22.310, σημειώνοντας μείωση 59% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 και πτώση 76% σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Αντίθετα, τα πουλερικά για πάχυνση τον ίδιο μήνα ανήλθαν σε 1.345.600, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% σε ετήσια βάση και άνοδο 13% σε μηνιαία βάση.

Όσον αφορά τα αυγά εκκόλαψης, τον Δεκέμβριο τοποθετήθηκαν για επώαση 72.540 αυγά για αυγοπαραγωγή, αυξημένα κατά 21,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καθώς και 1.565.070 αυγά για κρεατοπαραγωγή, καταγράφοντας άνοδο 3,2%.