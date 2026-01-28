Την ανάκληση του περιβαλλοντικού τέλους που έχει επιβάλει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για την απόληψη νερού άρδευσης από πηγές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις σε επιστολή τους προς την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρα Μαρία Παναγιώτου.

Στην επιστολή αναφέρεται «ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αποστέλλει επιστολές προς τους αγρότες, τους οποίους ενημερώνει ότι τους επιβάλλεται χαράτσι – τέλη περιβάλλοντος και πόρου για την απόληψη νερού άρδευσης από πηγές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων με εφαρμογή από τα έτη 2017 μέχρι και το 2024». Ακόμη «και σε περιοχές όπου δεν έχουν γίνει διαχρονικά αρδευτικά έργα εξυπηρέτησης των αγροτών, τους επιβάλλεται αυτό το περιβαλλοντικό τέλος», προστίθεται.

Οι αγροτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι «οι χρονιές αυτές ήταν πολύ δύσκολες για τους αγρότες μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της πανδημίας του κορωνοϊού, της ανομβρίας και της λειψυδρίας».

«Τα τελευταία πέντε χρόνια η Κύπρος περνά μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας, όπου τα φράγματα έχουν αδειάσει και οι διατρήσεις έχουν στερέψει», αναφέρουν οι αγροτικές οργανώσεις, σημειώνοντας παράλληλα πως «οι αγρότες μας δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης προς το νερό», με αποτέλεσμα να «υφίσταται μεγάλη διάκριση μεταξύ των ίδιων των παραγωγών, δημιουργώντας ακόμη και αθέμιτο ανταγωνισμό».

Οι Αγροτικές Οργανώσεις εκφράζουν διαφωνία με την επιβολή αυτών των τελών, ειδικότερα και για το γεγονός ότι επιβάλλεται φόρος/τέλη το 2026, με αναδρομική ισχύ από το 2017.

Ακόμη, ζητούν όπως ανακληθεί η απόφαση του ΤΑΥ και ζητούν επειγόντως συνάντηση με την Υπουργό, για να συζητηθεί αυτό το θέμα.

ΚΥΠΕ