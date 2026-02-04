Ένα καινοτόμο σύστημα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης, παρουσίασαν το Frederick Research Center και η RTD Talos, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DIAS (Development of an Innovative low-cost and highly efficient Energy Storage System).

Η παρουσίαση του συστήματος πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου, ενώ το πρότυπο αναπτύχθηκε σε μικρή κλίμακα στο Εργαστήριο Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Frederick, με επιστημονικό συντονιστή τον Δημήτρης Νικολαΐδης και βασικούς ερευνητές τον Παύλος Μαυρομματίδης και τη Ιωάννα Γιαννοπούλου.

Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας και οικοδομικών αποβλήτων

Κατά την παρουσίαση, ο Γενικός Διευθυντής της RTD Talos, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, και ο καθηγητής Νικολαΐδης αναφέρθηκαν στη σημασία του έργου DIAS για την ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου.

Ο πολιτικός μηχανικός της RTD Talos, Λοΐζος Γεωργίου, εξήγησε ότι, παρά το υψηλό δυναμικό της Κύπρου στην ηλιακή ενέργεια, μεγάλο μέρος της παραγόμενης ενέργειας χάνεται λόγω έλλειψης αποτελεσματικών λύσεων αποθήκευσης, την ίδια στιγμή που σημαντικές ποσότητες οικοδομικών αποβλήτων παραμένουν αναξιοποίητες. Το έργο DIAS στοχεύει στην αντιμετώπιση και των δύο αυτών προκλήσεων, συνδυάζοντας αποθήκευση πλεονάζουσας θερμικής ενέργειας και επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών αποβλήτων.

Θερμική σταθερότητα έως 700°C

Σύμφωνα με τον Δρ Μαυρομματίδη, μέσω της αξιοποίησης οικοδομικών αποβλήτων και της τεχνολογίας του γεωπολυμερισμού, αναπτύχθηκε νέο υλικό υψηλής αντοχής, με θερμική σταθερότητα έως και 700°C. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την αποδοτική αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως τα φωτοβολταϊκά, και την αποδέσμευσή της σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Όπως σημειώθηκε, τα υφιστάμενα συστήματα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο –κυρίως με βάση το μπετόν– δεν ξεπερνούν θερμική αντοχή 400°C, γεγονός που καθιστά το νέο σύστημα σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση.

Επόμενο βήμα η βιομηχανική εφαρμογή

Το σύστημα αναμένεται να δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα, με στόχο την εφαρμογή του σε βιομηχανικές μονάδες και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το έργο DIAS χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ) και τον NextGenerationEU, μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας, συμβάλλοντας σε ένα πιο ανθεκτικό ενεργειακό δίκτυο.