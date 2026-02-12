Πριν αποφασίσει ο υποψήφιος πελάτης να πάρει στεγαστικό δάνειο ή ο επιχειρηματίας να ζητήσει δάνειο, καλό θα ήταν να κάνει μια έρευνα αγοράς μεταξύ έξι τραπεζών που προσφέρουν χρηματοδότηση για αγορά κατοικίας, ανάμεσα σε οκτώ πιστωτικά ιδρύματα που προσφέρουν επιχειρηματικά δάνεια ως €1 εκατ. και μεταξύ τεσσάρων που παρέχουν δάνεια σε επιχειρήσεις άνω του €1 εκατ.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2025 δείχνουν ότι οι τράπεζες που ενδιαφέρονται να αυξήσουν τα μερίδιά τους, είναι και πιο ανταγωνιστικές στην επιτοκιακή τους πολιτική.

Η τραπεζική αγορά στην προσφορά νέων στεγαστικών δανείων είναι μοιρασμένη στα δύο. Υπάρχουν τρεις τράπεζες με επιτόκιο κάτω του 3% και τρεις με επιτόκιο πάνω από 3%. Ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ της Alpha Bank και της Ancoria Bank στα στεγαστικά επιτόκια, με την πρώτη να προφέρει νέο στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο 2,71% και τη δεύτερη με 2,78%. Τα στοιχεία καταγράφουν ότι η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο αγοράς, 2,39%. Στην Eurobank Ltd το νέο στεγαστικό δάνειο έχει επιτόκιο 3,03%, στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης είναι 3,20% και στην Τράπεζα Κύπρου 3,25%.

Να διευκρινίσουμε ότι ο δανειζόμενος πρέπει να συγκρίνει τα επιτόκια και τους όρους δανεισμού από διαφορετικά πιστωτικά ιδρύματα πριν υπογράψει μια συμφωνία. Πριν την υπογραφή, οι τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή το έγγραφο «τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστης» (SECCI) ή αντιστοίχως, τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες για στεγαστικά δάνεια (ESIS, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή σύγκριση.

Η σύγκριση διαφορετικών προσφορών βοηθά τον δανειολήπτη να αποφύγει την υπερχρέωση, να επιλέξει το δάνειο με τη χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και να κατανοήσει αν το επιτόκιο είναι σταθερό ή κυμαινόμενο (και με ποια βάση υπολογίζεται, π.χ. Euribor). Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο δανειζόμενος δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο το ονομαστικό επιτόκιο, αλλά το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), το οποίο περιλαμβάνει τόκους, προμήθειες, έξοδα φακέλου κ.λπ..

Στα επιχειρηματικά δάνεια ως €1 εκατ., το χαμηλότερο επιτόκιο 3,02% καταγράφεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), ακολουθούν η Societe Generale Cyprus με 3,73%, η Eurobank Ltd με 3,88%, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 4,17%, η Τράπεζα Κύπρου με 4,36%, η Alpha Bank Cyprus με 4,61%, η Ancoria Bank με 4,98% και με 6,63% η Banque SBA. Mόνο τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο δίνουν επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. και εκ των πραγμάτων ο ανταγωνισμός σε αυτή την κατηγορία είναι περιορισμένος. Το χαμηλότερο επιτόκιο 3,79% προσφέρει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), η Eurobank Ltd 3,81%, Alpha Bank Cyprus 3,83% και η Τράπεζα Κύπρου 4,07%.

Τα καταθετικά επιτόκια

Όσοι έχουν χρήματα στην άκρη και θέλουν να ανοίξουν ένα καταθετικό λογαριασμό ή θέλουν να μεταφέρουν τα χρήματα τους σε άλλη τράπεζα μετά τη χρονική λήξη της σύμβασης, η έρευνα αγοράς δείχνει ότι υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός.

Στις καταθέσεις νοικοκυριών (νέες εργασίες) με επιτόκιο προθεσμίας ως ένα έτος, το ψηλότερο επιτόκιο 1,54% (Δεκέμβριος) έχει η Εθνική Τράπεζα, ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,50%, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 1,41%, η Alpha Bank με 1,38%, η Eurobank Ltd με 1,18% και η Jordan Ahli Bank με 1,10%. Επιτόκιο κάτω του 1% προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου (0,94%), ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (0,83%) και η Societe Generale Cyprus (0,74%).

Στις καταθέσεις από επιχειρήσεις (νέες εργασίες) με επιτόκιο προθεσμίας ως ένα έτος, το ψηλότερο επιτόκιο 1,59% προσφέρει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), η Ancoria Bank με 1,57%, η Eurobank Ltd με 1,39%, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 1,38%, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 1,15%, η Societe Generale Cyprus με 1,10%, η Τράπεζα Κύπρου με 0,98% και η Alpha Bank Cyprus με 0,97%.