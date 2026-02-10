Μόνο αν είναι κάποιος υπομονετικός καταθέτης, δηλαδή να δεχθεί να συμβιβαστεί να «κλείσει» τα χρήματα του στην τράπεζα για περισσότερο από ένα χρόνο, θα δει κάποια μικροποσά ως απόδοση από τους τόκους.

Όσοι επιλέγουν να έχουν καταθέσεις με διάρκεια κάτω του ενός έτους, τότε οι τράπεζες τους πληρώνουν ψίχουλα, μαζεύοντας ρευστό από τους καταθέτες με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, ενώ την ίδια ώρα οι αποταμιευτές πασχίζουν να βρουν εναλλακτικές τοποθετήσεις σταθερού εισοδήματος με ικανοποιητική απόδοση.

Οι τράπεζες δεν προσφέρουν εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα και μια διέξοδος για όσους θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους είναι τα ακίνητα, τα οποία έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τις καταθέσεις. Τα νέα προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων που παρουσίασαν οι τράπεζες πριν δύο χρόνια περίπου, εν μέσω πολιτικών πιέσεων, προσέφεραν κλιμακούμενη αύξηση απόδοσης ανάλογα με τη χρονική διάρκεια, από 12, 18 και ως 24 μήνες.

Το 2024 η μέση απόδοση μακροχρόνιας κατάθεσης ήταν πάνω από 1,5%. Σήμερα, λόγω του ότι το θέμα των ψηλών καταθετικών επιτοκίων έφυγε από την πολιτική ατζέντα, σε συνδυασμό με την ψηλή υπερβάλλουσα ρευστότητα που έχουν οι τράπεζες, οι αποδόσεις καταθέσεων διατηρούνται χαμηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο παραμένουν από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη, παρά τις μικρές ανοδικές τάσεις στις προθεσμιακές καταθέσεις που σημειώνονται ανά διαστήματα.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι τα επιτόκια καταθέσεων επιστρέφουν σταδιακά στα χαμηλά επίπεδα που ήταν το 2023. Το μέσο επιτόκιο αγοράς προθεσμίας ως δύο έτη (υφιστάμενα υπόλοιπα) για νοικοκυριά ήταν 0,75% τον Δεκέμβριο του 2025, όπως και τον Νοέμβριο, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν 1,19%.

Το 2024 ήταν η χρονιά που οι αποδόσεις των καταθέσεων ήταν ψηλότερες, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι τράπεζες αναγκάστηκαν μέσω πολιτικών αντιδράσεων να αυξήσουν τα επιτόκια. Τον Δεκέμβριο του 2023 το μέσο καταθετικό επιτόκιο ήταν 0,69% και το 2022 στο 0,13%. Οι καταθέσεις νοικοκυριών υπό προειδοποίηση άνω των τριών μηνών, τον Δεκέμβριο 2025 είχαν μέσο επιτόκιο 0,07% όσο ήταν το 2024 και 2023.

Το μέσο επιτόκιο αγοράς για καταθέσεις επιχειρήσεων (υφιστάμενα υπόλοιπα) έχουν μέσο επιτόκιο αγοράς 1,11%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 και του 2023 ήταν 1,82% και 1,69% αντίστοιχα.

Να δούμε και τι επιτόκια καταθέσεων προσφέρει το τραπεζικό σύστημα για νέες εργασίες, όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα, που ουσιαστικά είναι μια νέα κατάθεση. Στην κατηγορία νοικοκυριά για καταθέσεις προθεσμίας άνω του 1 έτους και ως 2 ετών, το μέσο επιτόκιο τον Δεκέμβριο 2025 ήταν 0,49% από 0,83% το Δεκέμβριο του 2024 και 1,57% τον Δεκέμβριο του 2023.

Για καταθέσεις νοικοκυριών προθεσμίας ενός έτους (νέες εργασίες) το μέσο επιτόκιο αγοράς τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν 1,20% από 1,74% τον Δεκέμβριο του 2024 και 2,29% τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο μέσος όρος επιτοκίων καταθέσεων από επιχειρήσεις (νέες εργασίες) τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν 1,27%, από 1,73% τον Δεκέμβριο του 2024 και 2,19% τον Δεκέμβριο του 2023. Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι επειδή η Κεντρική Τράπεζα δεν δημοσιεύει διαχρονικά ποιοτικά στοιχεία, δεν γνωρίζουμε πόσες από τις καταθέσεις που βρίσκονται στο τραπεζικό σύστημα είναι με συμφωνημένη διάρκεια ενός έτους ή παραπάνω και πόσες καταθέσεις είναι με διάρκεια λιγότερη από ένα χρόνο. Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το μέσο ποσό κατάθεσης για κάθε κατηγορία.