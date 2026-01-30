Καλό κομπόδεμα έκαναν πολλοί Κύπριοι το 2025 και έβαλαν στις τράπεζες καταθέσεις λίγο πάνω από τα €4 δισ., περισσότερα από αυτά που είχαν καταφέρει να βάλουν στην άκρη το 2024 (€3,85 δισ.).

Σε μια εποχή που τα καταθετικά επιτόκια είναι ιδιαίτερα χαμηλά, τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη και οι αποδόσεις των χρημάτων είναι πενιχρές, οι τράπεζες εξακολουθούν να μαζεύουν χρήμα από την αγορά, ανεβάζοντας σημαντικά τη ρευστότητα τους.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα για τον Δεκέμβριο του 2025 αποτυπώνουν αυτό που γίνεται κάθε μήνα, να αυξάνονται δηλαδή σημαντικά οι καταθέσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €877,1 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €330,6 εκατ. τον Νοέμβριο και €977 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Κεντρική στην ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι το μέγεθος της αύξησης των καταθέσεων τον Δεκέμβριο επηρεάστηκε από εποχικούς παράγοντες. Να σημειώσουμε ότι στους εποχικούς παράγοντες μπορεί να είναι η καταβολή του 13ου μισθού σε μισθωτούς και συνταξιούχους, που ανεβάζει όπως είναι αναμενόμενο το υπόλοιπο των καταθέσεων και δημιουργείται θετικό περιβάλλον για να μπει κάτι στην άκρη.

Αν κάνουμε μια ανάλυση, θα δούμε ότι οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου, τον Δεκέμβριο, αυξήθηκαν κατά €948,3 εκατ. εκ των οποίων τα €622 εκατ. ανήκουν στα νοικοκυριά, τα €51,2 εκατ. στις επιχειρήσεις και €157,5 εκατ. στις καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης. Η μεγάλη ροή καταθέσεων είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να φθάσει στο 6,5%, σε σύγκριση με 6,7% τον Νοέμβριο 2025 και παραμένοντας στα ίδια επίπεδα 6,6% με τον Δεκέμβριο του 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2025 έφθασε στα €58,7 δις.

Η παραχώρηση δανείων

Ας δούμε τι συμβαίνει όμως και με τα δάνεια. Η τραπεζική λογική υπαγορεύει ότι με την αύξηση των καταθέσεων δημιουργείται το απαραίτητο «απόθεμα» ώστε να τονωθούν οι χορηγήσεις και οι τραπεζικές διοικήσεις τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι θέλουν να αυξήσουν σημαντικά τον δανεισμό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €587,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €71,5 εκατ. τον Νοέμβριο 2025. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι τα δάνεια που δόθηκαν το 2025 είναι €2,78 δισ. Ωστόσο, σε αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα δεν διαχωρίζονται τα καθαρά νέα δάνεια σε σχέση με τα δάνεια που προήλθαν από επαναδιαπραγμάτευση των όρων της δανειακής σύμβασης.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 10,7%, σε σύγκριση με 10,5% τον Νοέμβριο 2025 και 2,8% τον Δεκέμβριο του 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο 2025 έφθασε στα €27,1 δις. Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €250,5 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €113,0 εκατ. και €150,1 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €12,6 εκατ.

Να σημειώσουμε ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο με βάση τις αναλύσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι κυπριακές τράπεζες (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δεύτερο τρίμηνο 2025) έχουν τον χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις (loan to deposit rario) στην Ευρώπη, στο 50,3% και ακολουθεί το ελληνικό σύστημα με 60,4%.