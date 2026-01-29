Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για καταθέσεις και δάνεια των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2025, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές – Ιανουάριος 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή αύξηση €877,1 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025, έναντι αύξησης €330,8 εκατ. τον Νοέμβριο. Όπως σημειώνεται, το μέγεθος της αύξησης επηρεάστηκε από εποχικούς παράγοντες. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 6,5%, έναντι 6,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων ανήλθε στα €58,7 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €948,3 εκατ.. Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €622,3 εκατ., ενώ οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν άνοδο €51,2 εκατ.. Παράλληλα, οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς σημείωσαν συνολική αύξηση €274,8 εκατ.

Ανοδική ήταν και η εικόνα στα συνολικά δάνεια, τα οποία κατέγραψαν καθαρή αύξηση €587,2 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με €71,5 εκατ. τον Νοέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων ενισχύθηκε στο 10,7%, από 10,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το υπόλοιπο των συνολικών δανείων διαμορφώθηκε στα €27,1 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €250,5 εκατ.. Ειδικότερα, τα δάνεια προς νοικοκυριά ενισχύθηκαν κατά €113,0 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €150,1 εκατ.. Αντίθετα, τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων κατέγραψαν συνολική μείωση €12,6 εκατ.