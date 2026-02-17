Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας έχει φτάσει. Εν μέσω καθυστερήσεων σε όσα εξαγγέλθηκαν, αλλά και σημαντικών εκκρεμοτήτων που έχουν προκαλέσει μεγάλο αναβρασμό ανάμεσα σε φορείς και κατοίκους της πόλης, ο υπουργός Μεταφορών σπεύδει την προσεχή Παρασκευή στη Λάρνακα για να ενημερώσει για τα αποτελέσματα της μελέτης του Ελληνικού Υπερταμείου. Μια μελέτη που, όπως έγραψε και σε προηγούμενα ρεπορτάζ ο «Φ», προκρίνει ξεχωριστές αναπτύξεις στις δύο κρατικές υποδομές.

Η ενημέρωση θα γίνει στις 3 το απόγευμα σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας, η οποία ακολούθως θα κληθεί να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. «Η συζήτηση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Προσερχόμαστε με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και διάθεση συνεργασίας, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των πολιτών της», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής και δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, υποδεικνύοντας πως θα συζητηθούν τρία θέματα κατά τη συνάντηση. Το πρώτο θα είναι η μελέτη του Υπεταμείου, το δεύτερο η πρόταση της Prosperity Group για αναβίωση του έργου και το τρίτο η δημιουργία Ομάδας Εργασίας, με τη συμμετοχή του Δήμου Λάρνακας και του ΕΟΑΛ, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και θα παρεμβαίνει όταν εντοπίζονται αποκλίσεις από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. «Εμείς ζητούμε απαντήσεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα με την Prosperity, να παρουσιαστούν οι επιλογές που έδωσε το Υπερταμείο και να δοθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα», σημείωσε ο κ. Βύρας, υποδεικνύοντας πως μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών, θα ζητηθεί χρόνος για να μελετηθούν τα στοιχεία, ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις της πόλης.

Σημειώνεται πως η μελέτη του Υπεταμείου δίνει συγκεκριμένες προτάσεις για το λιμάνι και τη μαρίνα και πως αξιολογούνται από το υπουργείο Μεταφορών τρία σενάρια για τη μία υποδομή και τρία σενάρια για την άλλη. Σ’ ό,τι αφορά στο λιμάνι, δεν έχει αποκλειστεί καμία χρήση του είτε εμπορική, είτε τουριστική, είτε συνδυασμός των δύο. Για τη μαρίνα υπάρχει σενάριο που προβλέπει την επέκτασή της, μέσω ανάθεσης σε ιδιώτη επενδυτή, αλλά και εκτέλεση μόνο κρατικών έργων όπως ο Ναυτικός Όμιλος και η τοπιοτέχνηση, που εκτιμήθηκαν στα €30 εκατ. Πάντως, τα κρατικά έργα παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις και έχει εκτελεστεί μόνο το μικρό έργο της εκβάθυνσης της μαρίνας. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον Ναυτικό Όμιλο, καθώς και για την τοπιοτέχνηση του χώρου. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, η τοπιοτέχνηση επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 και ο Ναυτικός Όμιλος τον Δεκέμβριο του 2027.

Επανέρχεται και ζητά διάλογο η Prosperity Group

Στο τραπέζι συνεχίζει να βρίσκεται και η πρόταση της Prosperity Group, μετόχου της τέως αναδόχου, Kition Ocean Ηοldings, για αναβίωση του έργου, αν και γίνεται αντιληπτό πως εάν εγκριθεί η μελέτη του Υπερταμείου, αυτομάτως θα τεθεί εκτός πλάνου, αφού προβλέπει ενιαία ανάπτυξη των δύο υποδομών.

Η εταιρεία επανήλθε χθες με νέα μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία αναλύει για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη της, είναι προς το δημόσιο συμφέρον η ενιαία ανάπτυξη των δύο υποδομών. Εκφράζει δε για ακόμα μια φορά ετοιμότητα για διάλογο με το κράτος, με στόχο την αναβίωση του έργου των €1,2 δισ.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία κάνει λόγο για επιτυχή διαχείριση του λιμανιού και της μαρίνας από την Kition, για περίοδο δύο ετών και για σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. «Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαχείρισης από την Kition, το λιμάνι κατάφερε να προσελκύσει νέες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Virgin Cruises, η Celestyal και η Royal Caribbean, καθώς και δρομολόγια της θαλάσσιας σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί στο παρελθόν, ούτε και μετά τον τερματισμό της σύμβασης», σημειώνει η Prosperity.

Σύμφωνα με την εταιρεία η ενιαία ανάπτυξη των δύο υποδομών είναι εφικτή. «Η γεωγραφική εγγύτητα (close proximity) του λιμανιού και της μαρίνας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι λειτουργίες τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό, ενισχύει ουσιαστικά το επιχείρημα ότι οι δύο δραστηριότητες πρέπει να παραμείνουν υπό ενιαία διαχείριση», υποστηρίζει η Prosperity και διερωτάται τι θα γίνει εάν αποφασιστεί η μετατροπή του λιμανιού σε βιομηχανικό ή σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων. «Η άποψή μας είναι ξεκάθαρη: Η προσπάθεια διαχωρισμού των δύο λειτουργιών θα επιφέρει σημαντική αβεβαιότητα και σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση οποιουδήποτε έργου», σημειώνει, υποδεικνύοντας πως η Λάρνακα έχει ανάγκη από ουσιαστικές υποδομές, που θα συμβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.