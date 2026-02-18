Με σταθερό βηματισμό κινήθηκε η κυπριακή οικονομία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία δείχνουν ότι οι βασικοί παραγωγικοί τομείς διατήρησαν θετική δυναμική σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η εικόνα που προκύπτει από τις «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις» αποτυπώνει μια οικονομία που ενισχύεται σε περισσότερα του ενός μέτωπα, την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν πλέον περιορισμένες.

Πιο συγκεκριμένα, στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και το Δεκέμβριο 2025, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2025. Συνολικά, τα στοιχεία σκιαγραφούν μια οικονομία που διατήρησε ανθεκτικότητα και ρυθμό το 2025, με τη μεταποίηση, τον κλάδο των οικοδομών και τον τουρισμό να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού αλλά με τις προκλήσεις στο ισοζύγιο εξωτερικού και εσωτερικού εμπορίου να παραμένουν.

Η μεταποίηση άφησε πίσω της τις κακές εποχές

Η μεταποιητική δραστηριότητα συνέχισε την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι ο τομέας έχει αφήσει πίσω του τις δυσκολίες των προηγούμενων ετών και της οικονομικής κρίσης. Ο δείκτης όγκου μεταποιητικής παραγωγής κατέγραψε αύξηση 4,4% την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τη μακροχρόνια τάση να δείχνει σταθερή ενίσχυση και το 2025 να διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Αύξηση 30,7% στον οικοδομικό κλάδο

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κινητικότητα στον οικοδομικό κλάδο. Το συνολικό εμβαδό των εγκεκριμένων αδειών οικοδομής έφθασε τα 2,612 εκατ. τετραγωνικά μέτρα την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, αυξημένο κατά 30,7% σε ετήσια βάση. Παρότι τα μηνιαία στοιχεία παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, λόγω της έγκρισης μεγάλων έργων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, το γενικό επίπεδο δραστηριότητας είναι σαφώς υψηλότερο από τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Αυξάνονται και πληθύνονται τα αυτοκίνητα

Στην αγορά οχημάτων, η εικόνα παραμένει σταθερά θετική. Οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν συνολικά σε 52.508 το 2025. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ τα ελαφρά φορτηγά σημείωσαν πιο έντονη άνοδο. Συγκεκριμένα, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν ανήλθαν σε 35.367, σημειώνοντας αύξηση 3,2% και τα ελαφρά φορτηγά έφθασαν στις 4.959 σημειώνοντας άνοδο 6,9% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Σταθεροποιήθηκε ο πληθωρισμός

Στο μέτωπο των τιμών, οι πιέσεις εμφανίζονται αισθητά μειωμένες. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% σε σύγκριση με το 2024, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ετών, ο πληθωρισμός έχει πλέον σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Διατηρείται το εμπορικό έλλειμμα

Το εξωτερικό εμπόριο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλότερες εισαγωγές σε σχέση με τις εξαγωγές, διατηρώντας το εμπορικό έλλειμμα. Ωστόσο, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές κατέγραψαν αυξήσεις το 2025, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη ζήτηση και τη γενικότερη κινητικότητα της οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €13.551,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,7% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €5.550,4 εκ., σημειώνοντας επίσης αύξηση 7,0%.

Αύξηση 12,2% στον τουρισμό

Καθοριστική παραμένει η συμβολή του τουρισμού. Οι αφίξεις περιηγητών ανήλθαν σε 4,53 εκατομμύρια την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, αυξημένες κατά 12,2%, σε σύγκριση με 4.040.200 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα μηνιαία στοιχεία επιβεβαιώνουν την έντονη εποχικότητα του τομέα, αλλά και το γεγονός ότι το 2025 κινήθηκε συνολικά σε υψηλότερα επίπεδα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους.