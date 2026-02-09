Κατά €606 εκατομμύρια αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2025, σε σύγκριση με το 2024, αγγίζοντας τα €8 δισεκατομμύρια, ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης κατά σχεδόν €1 δισεκατομμύριο των εισαγωγών, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €8.001,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με €7.395,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025 ήταν €13.551,8 εκ., σε σύγκριση με €12.582,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,7%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025 ήταν €5.550,4 εκ., σε σύγκριση με €5.186,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,0%.

Δεκέμβριος 2025

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν €1.204,4 εκ. σε σύγκριση με €1.386,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2024, καταγράφοντας μείωση 13,1%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €789,3 εκ. και από τρίτες χώρες €415,1 εκ., σε σύγκριση με €703,4 εκ. και €682,7 εκ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2024. Οι εισαγωγές τον Δεκέμβριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €218,3 εκ. έναντι €337,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2024.

Εξάλλου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2025 ήταν €490,5 εκ., σε σύγκριση με €376,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 30,5%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €182,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €307,8 εκ., σε σύγκριση με €97,0 εκ. και €279,0 εκ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2024.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €130,1 εκ. έναντι €51,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2024.

Τελικά Στοιχεία Νοέμβριος 2025

Εξάλλου, σύμφωνα με τελικά στοιχεία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.043,9 εκ. τον Νοέμβριο του 2025 σε σύγκριση με €1.161,4 εκ. τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 10,1%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2025 ήταν €283,9 εκ. σε σύγκριση με €244,5 εκ. τον Νοέμβριο 2024, καταγράφοντας αύξηση 16,1%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε €276,6 εκ. σε σύγκριση με €237,1 εκ. τον Νοέμβριο 2024.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε στα €6,2 εκ. έναντι €6,4 εκ. τον Νοέμβριο 2024.

Επιπλέον, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2025 ήταν €144,9 εκ. σε σύγκριση με €138,4 εκ. τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 (εξ. των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €2.188,0 εκ., το χαλλούμι με αξία €332,2 εκ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €318,0 εκ.

ΚΥΠΕ