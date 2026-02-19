Στο Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο και στην αποστολή προκαταρκτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες για σχετικές κατηγορίες χορηγίας αναφέρεται σε ανακοίνωση το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Όπως σημειώνει, για τους δικαιούχους προκαταρτικής έγκρισης που έχουν λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομηνίας 03.02.2026 έχει παρέλθει η περίοδος για ανάρτηση ή αποστολή παραγγελίας οχήματος, όπως προνοείται από το Σχέδιο.

Ως εκ τούτου, προσθέτει, για όσους δικαιούχους προκαταρκτικής έγκρισης δεν αναρτήθηκε παραγγελία (καινούργια οχήματα) ή δεν παραλήφθηκε παραγγελία (μεταχειρισμένα οχήματα) ή δεν έχουν παραληφθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκαταρκτική έγκριση έχει ακυρωθεί και κατά συνέπεια, θα αποσταλεί προκαταρκτική έγκριση σε επιλαχόντες για τις κατηγορίες χορηγίας Δ5, Δ7, Δ9, Δ10.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι για τις πάνω κατηγορίες χορηγίας παρατίθενται πιο κάτω οι αριθμοί αίτησης, μέχρι τους οποίους θα σταλεί προκαταρτική έγκριση σε επιλαχόντες για την ανάρτηση παραγγελίας (καινούργια οχήματα) ή αποστολή παραγγελίας (μεταχειρισμένα οχήματα), εντός της καθορισμένης προθεσμίας που θα ορίζεται στο μήνυμα της έγκρισης, δηλαδή για Κατηγορία Δ5 οι κληρωθέντες από τη θέση κλήρωσης 524 μέχρι 527, για Κατηγορία Δ7 οι κληρωθέντες από τη θέση κλήρωσης 73 μέχρι 75, για Κατηγορία Δ9 οι κληρωθέντες από τη θέση κλήρωσης από 79 μέχρι 81 και για Κατηγορία Δ10 η κληρωθείσα αίτηση στη θέση κλήρωσης 16.

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την κατηγορία χορηγίας, αναγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση tomxorigies@rtd.mcw.gov.cy, καθώς και η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να σταλούν.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που δικαιούχοι προκαταρκτικής έγκρισης δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση της εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα αποσταλούν προκαταρκτικές εγκρίσεις στον αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων ανά κατηγορία, με βάση τη σειρά κατάταξης από την κλήρωση.