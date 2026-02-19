Στις 312 διαμορφώθηκαν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, με το ενεργητικό υπό διαχείριση να καταγράφει αύξηση 7,5% και να ανέρχεται στα €11,4 δισ., σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στο τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο της ΕΚΚ, ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν ανέρχονταν σε 323. Από τις 312 οντότητες, 217 ήταν εξωτερικά διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 29 εσωτερικά διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 66 εξωτερικοί διαχειριστές.

Στις Εταιρείες Διαχείρισης περιλαμβάνονται 46 ΔΟΕΕ, 44 ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, 2 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 3 εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2025, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση (ΕΥΔ) ανήλθε στα €11,4 δισ., ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού διαμορφώθηκε στα €10,1 δισ.. Το 63% του ΕΥΔ προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 17% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 10% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 9% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων και το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ που τελούν υπό διαχείριση μη κυπριακών εταιρειών.

Σε ό,τι αφορά τους ΟΣΕΚΑ, το 85,8% του ΕΥΔ επενδύθηκε σε κινητές αξίες, το 10,9% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ και το 3,2% σε τραπεζικές καταθέσεις. Για τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 30,7% του ενεργητικού αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, το 17% σε ακίνητα, το 14,5% σε αντισταθμιστικά κεφάλαια, το 9,7% σε μερίδια ΟΣΕ, ενώ το 28,1% κατατάχθηκε στην κατηγορία «Άλλο».

Από τις επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, το 38,9% αφορούσε κεφάλαια πολλαπλών στρατηγικών, το 34,1% κεφάλαια ανάπτυξης, το 16,9% κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και το 0,5% κεφάλαια ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Στην κατηγορία «Άλλο», το 36,1% επενδύθηκε σε μετοχικό κεφάλαιο, το 15,3% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και το 8,2% σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών.

Το 69,7% του συνολικού ΕΥΔ κατέχεται από 205 κυπριακούς ΟΣΕ. Από τους 230 ΟΣΕ με δραστηριότητα, οι 165 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς, με το ύψος των επενδύσεων να ανέρχεται σε €2,8 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 24,8% του συνολικού ΕΥΔ. Το 71,1% των επενδύσεων αυτών αφορά Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 12,8% ακίνητα.

Σε επίπεδο επενδυτών, στους ΟΣΕΚΑ η συντριπτική πλειοψηφία (99,2%) είναι ιδιώτες επενδυτές, με συνολικό αριθμό 8.727. Αντίθετα, στους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, από τους 3.674 επενδυτές, το 64,7% κατατάσσεται ως επαρκώς ενημερωμένοι, το 26% ως επαγγελματίες και το 9,4% ως ιδιώτες.

Ανά τομέα επενδύσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2025 το ΕΥΔ στην Ενέργεια ανήλθε σε €471,6 εκατ., στη Ναυτιλία σε €581,8 εκατ., στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech) σε €106,9 εκατ. και στις Βιώσιμες Επενδύσεις σε €97,9 εκατ..