Τη δυνατότητα ακόμη και για εισαγωγές κρέατος, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη συγκράτηση των τιμών, άφησε ανοικτή ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου, με φόντο τη θανάτωση 13.000 ζώων λόγω αφθώδους πυρετού.

Σε δηλώσεις του ο κ. Χατζηαδάμου ανέφερε ότι επί του παρόντος δεν παρατηρούνται προβλήματα στην αγορά, εκφράζοντας την ελπίδα να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου. Σημείωσε ότι η προσφορά αιγοπρόβειου κρέατος αναμένεται να επηρεαστεί, ωστόσο υπενθύμισε πως διανύεται η περίοδος της Σαρακοστής, κατά την οποία η ζήτηση είναι περιορισμένη.

Αναφορικά με τις τιμές ενόψει Πάσχα, υπογράμμισε ότι είναι νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις, προσθέτοντας πως ο κλάδος λειτουργεί σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τόνισε ότι «αν χρειαστεί θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, ίσως και με εισαγόμενα κρέατα, ούτως ώστε να περιοριστεί τυχόν μεγάλη αύξηση τιμών», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η δυναμική της αγοράς θα λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή».

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι στο σχεδιασμό των υπεραγορών περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο εισαγωγών, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις το εισαγόμενο κρέας, ιδίως από Ελλάδα και γειτονικές χώρες, διατίθεται σε χαμηλότερες τιμές, με στόχο τη διατήρηση «λογικών και δίκαιων» επιπέδων στην αγορά.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Σύνδεσμος Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, δήλωσε ότι δεν προβλέπει έλλειψη κρέατος στην αγορά ούτε λόγο γενικευμένων αυξήσεων τιμών.

Όπως ανέφερε, τα 13.000 αιγοπρόβατα που θανατώνονται αντιστοιχούν περίπου στο 1% με 1,5% του συνολικού ζωικού πληθυσμού παγκύπρια. Εκτίμησε ότι πριν από το Πάσχα δεν διαφαίνεται αύξηση τιμών, αν και σημείωσε πως ενδέχεται να υπάρξει περιορισμός στη διαθεσιμότητα αρνιών, καθώς μέρος των ζώων θα διατηρηθεί για αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, η δυνατότητα εισαγωγών από την Ελλάδα μπορεί να καλύψει τυχόν κενό στην αγορά. Ωστόσο, επεσήμανε ότι τα εισαγόμενα αρνιά είναι κατά 1-2 ευρώ ακριβότερα, γεγονός που ενδέχεται να αποτυπωθεί στις τιμές λιανικής το Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά το χαλούμι, εκτίμησε ότι δεν αναμένεται αύξηση τιμών, καθώς υπάρχουν μεγάλα αποθέματα στις γαλακτοβιομηχανίες που μπορούν να καλύψουν τυχόν μείωση στην παραγωγή γάλακτος. Παρά ταύτα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες στην παραγωγή χαλουμιού ΠΟΠ, λόγω των αυξημένων αναγκών σε αιγοπρόβειο γάλα.

