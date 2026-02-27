Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε σήμερα στη Ρώμη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΝΙ, Κλαούντιο Ντεσκάλτζι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ιταλία και ενόψει των εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου και της κυπριακής ΑΟΖ.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη χθεσινή επαφή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, κατά την οποία αποφασίστηκε η έναρξη διαλόγου για την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας. Όπως σημειώθηκε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής και θεσμικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο τον Απρίλιο, για να συμμετάσχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προσθέτοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να πραγματοποιηθεί και διμερής επίσκεψη είτε πριν είτε μετά τις εργασίες του Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με την κα Μελόνι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα εποικοδομητική, επισημαίνοντας ότι διαπιστώνονται ταυτόσημες προσεγγίσεις σε σειρά ζητημάτων, κυρίως στο πλαίσιο των συζητήσεων εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε και ο οικονομικός διάδρομος IMEC, ο οποίος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς συζήτησης με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και συνιστά έργο ενδιαφέροντος και για την ΕΝΙ, δεδομένου του ρόλου της εταιρείας στην ευρύτερη ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.