Business as usual για το λιανεμπόριο, παρά τα προβλήματα με τον αφθώδη πυρετό. Οι ανησυχίες που προέκυψαν τις τελευταίες μέρες για ενδεχόμενη έλλειψη κρέατος ή γαλακτοκομικών στο εμπόριο ή ακόμη για μείωση των αγορών από πλευράς καταναλωτών, δεν φαίνεται να επαληθεύονται προς το παρόν. Η αγορά συνεχίζει να κινείται στους ίδιους ρυθμούς, με την ελπίδα ότι τα κρούσματα αφθώδη πυρετού δεν θα επεκταθούν σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.

Μιλώντας στον «Φ», ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ) Μάριος Αντωνίου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα στο λιανεμπόριο, με την αγορά κρέατος και γαλακτοκομικών να κινείται στα ίδια με τα προηγούμενα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι: (α) Δεν υπήρξε οποιαδήποτε μείωση στην κατανάλωση φρέσκου κρέατος και οι αγορές συνεχίζουν στα ίδια επίπεδα. (β) Οι παραγγελίες για αγορά κρέατος συνεχίζουν κανονικά χωρίς να καταγράφεται οποιαδήποτε μείωση. (γ) Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όσον αφορά στα προϊόντα για τα οποία υπήρξε ανησυχία μετά την έξαρση του αφθώδη πυρετού, δηλαδή κρεατικά και γαλακτοκομικά. (δ) Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε πρόβλημα με την προμήθεια κρέατος, ούτε παρατηρούνται φαινόμενα ελλείψεων.

Ερωτηθείς για την περίοδο του Πάσχα και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά ή να αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει λόγος να διασπείρουμε τον πανικό στους καταναλωτές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βασικό, αυτή τη στιγμή, είναι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην ξεφύγουν τα κρούσματα από το τρίγωνο της περιοχής που έχουν εντοπιστεί. Αν – ο μη γένοιτο – η κατάσταση ξεφύγει και ο αφθώδης πυρετός επεκταθεί σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Αθηαίνου ή Δάλι, τότε δεν θα χρειάζεται να μιλούμε για το Πάσχα, αφού το πρόβλημα στην αγορά θα παρουσιαστεί εντός μιας βδομάδας. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι το πρόβλημα δεν θα επεκταθεί, τόνισε.

Πάντως, ο κ. Αντωνίου, ανέφερε ότι πάντα υπάρχει plan b και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, θα υπάρξει εισαγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών από το εξωτερικό. Όπως είπε, συνήθως προμηθευόμαστε αρνάκι από την Ελλάδα, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα υπάρχουν συνεργασίες με άλλες χώρες, οπότε δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα ελλείψεων στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι σε προ ημερών δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, ανέφερε ότι η αγορά λειτουργεί χωρίς προβλήματα. «Είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθούν οποιεσδήποτε αντιδράσεις. Δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, στην Κύπρο υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο ζώα παραγωγής: 500.000 αιγοπρόβατα, 300.000 χοίροι και 300.000 βοοειδή. Ο Κύπριος καταναλωτής καταναλώνει κατά μέσο όρο περίπου 100 κιλά κρέας ετησίως. Τα 13.000 ζώα που θα θανατωθούν αντιστοιχούν περίπου στο 1% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου. «Τη δεδομένη στιγμή δεν τίθεται θέμα με τις τιμές του κρέατος», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στις τιμές τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τα αρνάκια θα είναι λιγότερα για να καλύψουν τη ζήτηση και οι πιθανές εισαγωγές θα είναι ακριβότερες. «Τα ελληνικά αρνάκια θα έχουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα κυπριακά. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα υπάρξει μια αύξηση της τάξης του 1 με 2 ευρώ», είπε.