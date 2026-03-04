Σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κινήθηκε η ανεργία στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 4,2%, έναντι 5,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 6,1% στην Ευρωζώνη, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα σε καλύτερη θέση σε σχέση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ωστόσο, η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή, φτάνοντας το 15%, στοιχείο που συνεχίζει να προβληματίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μικρή διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών

Σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου, τα στοιχεία δείχνουν μικρή απόκλιση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Συγκεκριμένα:

η ανεργία στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 4,0% ,

διαμορφώθηκε στο , ενώ στις γυναίκες στο 4,4%.

Η διαφορά θεωρείται περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χώρες με τη χαμηλότερη και υψηλότερη ανεργία

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν:

στην Πολωνία με 3,1% ,

, στην Τσεχία με 3,2% ,

, και στη Μάλτα με 3,4%.

Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν:

στην Φινλανδία με 10,2% ,

, στην Ισπανία με 9,8% ,

, και στην Ελλάδα με 7,7%.

Καλύτερη εικόνα σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες

Η Κύπρος εμφανίζει χαμηλότερη ανεργία σε σύγκριση με αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως:

η Γαλλία με 7,7% ,

, η Πορτογαλία με 5,6% ,

, και η Ιρλανδία με 4,7%.

Παράλληλα, χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία διατηρούν επίσης χαμηλά ποσοστά ανεργίας στο 4,0%, ενώ η Ιταλία κατέγραψε σημαντική μείωση στο 5,1%, από 6,6% τον Ιανουάριο του 2025.

Υψηλή ανεργία στους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Παρά τη βελτίωση στους γενικούς δείκτες, η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 15%, ενώ σε άλλες χώρες παραμένει ακόμη υψηλότερη, όπως:

στην Ισπανία με 23,5% ,

, και στην Ελλάδα με 16%.

Ετήσια μείωση 3,8% κατέγραψε ο αριθμός των ανέργων τον Φεβρουάριο

Ετήσια μείωση 3,8% κατέγραψε ο αριθμός των ανέργων τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 12.273 άτομα.

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2026 μειώθηκε στα 9.773 άτομα, σε σύγκριση με 9.832 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 488 άτομα ή 3,8%.

Η μείωση αυτή, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των κατασκευών, του εμπορίου, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.