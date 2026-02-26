Στο 4,0% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, καταγράφοντας βελτίωση σε σύγκριση με το 4,5% του αντίστοιχου τριμήνου του 2024. Η ανεργία υποχώρησε επίσης οριακά έναντι του γ’ τριμήνου 2025 (4,1%), την ώρα που αυξήθηκαν τόσο οι απασχολούμενοι όσο και το εργατικό δυναμικό.

Με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 531.062 άτομα, που αντιστοιχούν στο 65,2% του πληθυσμού, από 518.053 άτομα (64,3%) ένα χρόνο νωρίτερα. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 70,3% για τους άνδρες και στο 60,4% για τις γυναίκες.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε σε 509.773 άτομα, με το ποσοστό απασχόλησης να ανέρχεται στο 62,6%, από 61,4% το δ’ τρίμηνο του 2024. Η απασχόληση στους άνδρες έφθασε το 67,6% και στις γυναίκες το 57,9%. Στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο 81,7% (άνδρες 86,2%, γυναίκες 77,4%), έναντι 80,2% ένα χρόνο πριν. Βελτίωση καταγράφηκε και στις ηλικίες 55-64 ετών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε στο 71,7% από 69,9%.

Ως προς την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, οι Υπηρεσίες διατήρησαν το μεγαλύτερο μερίδιο με 81,3%, ακολουθούμενες από τη Βιομηχανία (16,5%) και τη Γεωργία (2,2%), ποσοστά σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2024.

Η μερική απασχόληση αντιστοιχούσε στο 8,6% ή 43.703 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή μείωση από το 8,8% του 2024. Το ποσοστό ήταν υψηλότερο στις γυναίκες (10,4%) έναντι των ανδρών (6,9%).

Από το σύνολο των εργαζομένων, το 90,2% ή 460.003 άτομα ήταν υπάλληλοι, με το 14,8% αυτών να εργάζεται με προσωρινή απασχόληση, ποσοστό αυξημένο από το 13,6% του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε 21.289 άτομα, από 23.454 το 2024. Ωστόσο, αύξηση καταγράφηκε στην ανεργία των νέων 15-24 ετών, η οποία ανήλθε στο 14,7%, από 9,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ανεργίας, το 66,6% αναζητούσε εργασία για λιγότερο από έξι μήνες, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι περιορίστηκαν στο 18,3%, από 25,4%.