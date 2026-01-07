Ετήσια μείωση 3,9% κατέγραψε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με εποχικά διορθωμένα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 481 άτομα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, υποχωρώντας στις 9.916 τον Δεκέμβριο 2025, από 10.013 άτομα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, με βάση τα διοικητικά στοιχεία των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 11.901 άτομα.

Η ετήσια μείωση αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση της απασχόλησης σε βασικούς τομείς της οικονομίας, και συγκεκριμένα στις κατασκευές, στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, στο εμπόριο και στη μεταποίηση. Επιπλέον, καταγράφηκε μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, στοιχείο που συνέβαλε περαιτέρω στη συνολική αποκλιμάκωση της ανεργίας.