Η τελευταία δημοσιοποίηση της έρευνας του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη προξένησε πολιτικό σεισμό και πλειάδα αναφορών σε σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα. Η κοινωνία συγκλονίστηκε από το περιεχόμενο της δημοσιοποίησης. Τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτήν συνταράκτηκαν, διαμαρτυρήθηκαν, δήλωσαν εμφαντικά την αθωότητα τους, απαίτησαν τη διάψευση των εναντίον τους κατηγοριών, έκαμαν καταγγελίες στην αστυνομία και άσκησαν ή θα ασκήσουν ποινική δίωξη εναντίον του δημοσιογράφου.

Οι πολιτικοί θεσμοί αντέδρασαν με ποικιλόμορφες ανακοινώσεις, ανάλογα με τις πολιτικές τους θέσεις. Αλλά όλοι απαίτησαν πλήρη διερεύνηση. Οι αρμόδιοι για τη διερεύνηση δήλωσαν εμφαντικά, ότι θα διερευνήσουν σε βάθος τις καταγγελίες για να λάμψει η αλήθεια. Φυσικά η διερεύνηση ακολουθεί τη συνήθη θεσμική διαδικασία, που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Και στη σκέψη του απλού πολίτη η χρονοβόρα διερεύνηση ταυτίζεται με την προσπάθεια περιθωριοποίησης του θέματος μέχρι να ξεχαστεί. Η διερεύνηση των κατηγοριών είναι μια πραγματική δύσκολη διαδικασία. Αλλά κυρίως είναι χρονοβόρα και προξενεί απαξίωση στη σκέψη των πολιτών.

Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να αρχίσει αμέσως η διερεύνηση των σοβαρών πτυχών της καταγγελίας και η συνέχιση της διερεύνησης για ποινικές, ηθικές και πολιτικές ευθύνες και αδικήματα. Το τρόπο θα τον αποφασίσει η εκτελεστική εξουσία και η νομική υπηρεσία. Θα αναθέσει το θέμα στην Αστυνομία ή θα διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, πιθανόν και από το εξωτερικό.

Ένα θέμα όμως είναι που πρέπει να διερευνηθεί με ταχύτητα και με επιστημονική έρευνα ειδικών. ‘Ηδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε οδηγίες να σταλούν τα στοιχεία στην EUROPOL για να αποφασίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν είναι αυθεντικά ή χαλκευμένα. Από την απάντηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η συνέχεια της διερεύνησης και των ανακρίσεων. Η διερεύνηση θα συνεχιστεί για ποινικά ή άλλα αδικήματα, που είναι ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Η διερεύνηση όλου του περιεχομένου του δημοσιεύματος σίγουρα θα είναι χρονοβόρα. Όμως ανεξάρτητα από την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, υπάρχουν μερικές αναφορές σε γεγονότα, που είναι εύκολο να σχολιαστούν και να δοθούν οι ανάλογες επεξηγήσεις, ώστε να διαγραφούν οι κατηγορίες ή οι σκιές για κάποιες αποφάσεις. Για παράδειγμα στο δημοσίευμα αναφέρεται, ότι ο διορισμός του σημερινού Γενικού Εισαγγελέα έγινε βεβιασμένα και πριν αφυπηρετήσει ο τέως γενικός εισαγγελέας την 1η του μηνός που έπεται των γενεθλίων του, όπως προνοεί η νομοθεσία ή όπως γίνεται συνήθως. Η κατηγορία είναι ότι η αλλαγή έγινε εσπευσμένα, για να μην προλάβει ο τέως Γ.Ε. να εφεσιβάλει μια απόφαση, που θα εκδιδόταν πριν αφυπηρετήσει. Τα γεγονότα της ημερομηνίας που έγινε ο εσπευσμένος διορισμός και η αφυπηρέτηση είναι παραδεκτά ή μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν. Αν είναι ορθές οι ημερομηνίες που έγινε η αφυπηρέτηση και ο διορισμός, υπάρχει μια υπέρβαση από την καθιερωμένη διαδικασία. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξηγήσει τον δικαιολογημένο λόγο, που επέβαλλε αυτή την υπέρβαση. Ο λόγος αυτός μπορεί να είναι πειστικός και δικαιολογημένος και να διαγράψει κάθε κατηγορία ή σκιά για διαπλοκή.

Άλλο γεγονός που καταγράφεται είναι ο θάνατος των γονιών της Σάντυ. Κι αυτό μπορούν άνετα να το διερευνήσουν και να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν οι αρχές, εφόσον γνωρίζουν ποια είναι η Σάντυ. Όπως και η διάψευση της εργοδότησης της Σάντυ στο Προεδρικό. Τέτοια παραδείγματα αποδεκτών γεγονότων μπορεί να υπάρχουν κι άλλα, ώστε μετά από τις αρμόδιες επεξηγήσεις να μη χρειάζονται άλλη διερεύνηση, ή να μην υπάρχουν πειστικές εξηγήσεις, οπότε και αυτά τα γεγονότα παραμένουν για διερεύνηση. Με αυτό τον τρόπο είναι πιθανόν να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Εκείνο που κατήγοροι, κατηγορούμενοι, αθώοι και όχι οι ένοχοι, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία αναμένει είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες και να προσαχθούν στα δικαστήρια οι ένοχοι ποινικών αδικημάτων. Τότε θα λάμψει η αλήθεια και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στο πάγκο του. Πολύ σημαντική η διαλεύκανση της υπόθεσης είναι και για τους αθώους, που σήμερα τους βαρύνουν πολλές σκιές από τις κατηγορίες που τους προσάπτουν. Ο κάθε κατηγορούμενος είναι αθώος, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Κι αυτήν την απόδειξη, ενοχής ή αθωότητας, αναμένουν με αγωνία αθώοι και ένοχοι, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία.

Ο σημαντικός θεατρικός συγγραφέας Λουϊτζι Πιραντέλλο στο εξαίρετο έργο του «’Ετσι είναι αν έτσι νομίζετε» ασχολείται με το ερώτημα αν υπάρχει μία αντικειμενική αλήθεια ή ο καθένας έχει τη δική του. Στο τέλος το πρόσωπο του έργου από το οποίο ανέμεναν οι θεατές να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να παρουσιάσει την πραγματική αλήθεια, άφησε να αιωρείται το ερώτημα και απάντησε «΄Ετσι είναι, αν έτσι νομίζετε». Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, τις κατηγορίες και τις δηλώσεις όλων των αθώων μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, δεν ξέρει τι να πιστέψει κανείς. Και μπορεί άνετα να πει, «’Ετσι είναι, αν έτσι νομίζετε». Μέχρι που να τελειώσει η διερεύνηση και το δικαστήριο να αθωώσει τους αθώους και να καταδικάσει τους ενόχους. Και τότε θα μπορούμε να πούμε: «’Ετσι είναι, όπως νομίζαμε ή έτσι είναι, αντίθετα με ότι νομίζαμε».